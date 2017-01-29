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14:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омске остановили снос дома 1914 года постройки

Однако окончательное решение о том, будет ли здание сохранено как памятник истории, еще не принято.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, общественники из Омского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры вступились за двухэтажное деревянное здание по улице Пушкина, 105, которое подверглось сносу. Была подана заявка о признании некогда жилого дома, а также всего архитектурного ансамбля (Пушкина, 107, Училищная 2, 4) памятником, тогда как у строения уже разобрана кровля, во дворе свален строительный мусор, а бывшие жильцы давно расселены.

Первой победы активисты добились: региональное Минкультуры известило градоначальника Вячеслава Двораковского о том, что любые работы на объекте должны быть остановлены до тех пор, пока не подтвердится его историческая ценность.

 — Консультативный совет рассматривает заявление и прилагаемые сведения, анализирует документы и материалы, проводит визуальный осмотр, обследование объекта, его фото- и видеофиксацию и обеспечивает подготовку соответствующих материалов. Министерство организует работу по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, — говорится в письме.

Чтобы обеспечить сохранность здания на этот период общественники проводят работы по консервации: заколачивают окна и двери.

Напомним, все четыре дома, построенные в начале прошлого века в стиле рационального модерна, примечательны тем, что являются одними из первых примеров ведомственного, корпоративного жилья — они возводились для служащих Управления Омской железной дороги. Другой пример такого жилья 20 века — дом для работников Омского сельскохозяйственного училища — уже числится в реестре памятников архитектуры регионального значения и охраняется законом.

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