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16:00 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкортостане приступили к строительству крупнейшего инфраструктурного объекта к 100-летию Республики

Началась реализация крупнейшего инфраструктурного проекта к 100-летию Республики Башкортостан.

В Караидельском районе состоялось установка символического камня в ознаменование начала строительства автомобильной дороги «Обход села Караидель с мостом через реку Уфа».

Стоимость данного объекта — более 1 млрд 700 млн рублей. С вводом его в эксплуатацию мы получим связь Северо-Востока с центральными районами республики. Выходим на федеральный трассы М-5 и М-7, железные дороги (станция «Янаул») и речные порты Бирска и Дюртюлей.

В последние годы в селе Караидель работает понтонный мост через реку Уфа. В период межсезонья его убирают, что мешает жителям левобережья попасть в районный центр. В декабре 2016 года заключен государственный контракт с крупнейшим дорожным подрядчиком республики АО «Башкиравтодор.

Протяженность мостового перехода через реку Уфа составит 328 метров. Общая протяженность трассы 10 километров.

Данный проект был представлен осенью 2016 года на I Транспортном форуме Главе Республики Рустэму Хамитову и включен в перечень крупных объектов к 100-летию Башкортостана.

Источник: sdelanounas.ru.

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