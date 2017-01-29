В Башкортостане приступили к строительству крупнейшего инфраструктурного объекта к 100-летию Республики
Началась реализация крупнейшего инфраструктурного проекта к 100-летию Республики Башкортостан.
Началась реализация крупнейшего инфраструктурного проекта к 100-летию Республики Башкортостан.
В Караидельском районе состоялось установка символического камня в ознаменование начала строительства автомобильной дороги «Обход села Караидель с мостом через реку Уфа».
Стоимость данного объекта — более 1 млрд 700 млн рублей. С вводом его в эксплуатацию мы получим связь
В последние годы в селе Караидель работает понтонный мост через реку Уфа. В период межсезонья его убирают, что мешает жителям левобережья попасть в районный центр. В декабре 2016 года заключен государственный контракт с крупнейшим дорожным подрядчиком республики АО «Башкиравтодор.
Протяженность мостового перехода через реку Уфа составит 328 метров. Общая протяженность трассы 10 километров.
Данный проект был представлен осенью 2016 года на I Транспортном форуме Главе Республики Рустэму Хамитову и включен в перечень крупных объектов к 100-летию Башкортостана.
Источник: sdelanounas.ru.