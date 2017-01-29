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17:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе чиновники рассказали, почему снесли киоски возле мечети «Хамза»

В редакцию портала ProUfu.ru поступил официальный комментарий из администрации Октябрьского района Уфы после публикации статьи о том, как возле мечети «Хамза» ночью были снесены киоски, торговавшие халяльной продукцией.

Напомним, это случилось в ночь на 28 января текущего года.

«28 января утром по исполнению решения Арбитражного суда Мусульманской религиозной организацией “Махалля 1615” были снесены незаконные постройки, находящиеся на территории мечети. За 10 дней до данного события предпринимателям, ведущим деятельность в торговых павильонах, были отправлены уведомления о предстоящем сносе. Права предпринимателей не ущемлены. Им предложены альтернативные места и объекты для ведения предпринимательской деятельности на территории района», — говорится в ответе администрации.

При этом местные жители высказали в соцсетях сожаления по поводу сноса киосков, в которых они постоянно приобретали вкусные и экологически чистые продукты и другую продукцию со знаком «Халяль».

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