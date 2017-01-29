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17:03 (мск), источник: Обозреватель

В «Оппоблоке» показали реальные цены на продукты для салата «Оливье»

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Папиев отправил общественникам чек на продукты для салата «Оливье», которые он купил в супермаркете.

Об этом пишет пресс-служба политсилы.

В «Оппозиционном блоке» заявили, что Комитет избирателей Украины не знает цен в магазинах и пытается дискредитировать оппозицию. Поэтому с целью показать реальные цены Папиев отправил указанный ранее чек.

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«Мы покупаем продукты в тех же супермаркетах, где их покупают все, а там они за последние месяцы подорожали на 20−30%. Только власть, засевшая в кабинетах, боится выйти на люди и покупает продукты, наверное, в Госстате, где они дешевеют. И в КИУ, видимо, тоже, раз они не знают цен. Я послал в КИУ счет, чтобы они узнали цены в магазинах, а не у Госстата. И если в декабре речь шла о 152 гривнях, то сейчас далеко не самый дорогой набор в среднем супермаркете мне обошелся в 243 гривни», рассказал нардеп.

«Судя по последним “мониторингам” КИУ уже превратился в “Комитет избирателей сегодняшней власти”… Для контроля за честностью выборов нужна действительно независимая структура, а не такие, у которых руководители входят в коалицию. Зависимые от власти общественники не только не заметят фальсификацию выборов — они сами помогут их фальсифицировать», — подчеркнул Папиев.

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