В «Оппоблоке» показали реальные цены на продукты для салата «Оливье»

«Мы покупаем продукты в тех же супермаркетах, где их покупают все, а там они за последние месяцы подорожали на 20−30%. Только власть, засевшая в кабинетах, боится выйти на люди и покупает продукты, наверное, в Госстате, где они дешевеют. И в КИУ, видимо, тоже, раз они не знают цен. Я послал в КИУ счет, чтобы они узнали цены в магазинах, а не у Госстата. И если в декабре речь шла о 152 гривнях, то сейчас далеко не самый дорогой набор в среднем супермаркете мне обошелся в 243 гривни», рассказал нардеп.

«Судя по последним “мониторингам” КИУ уже превратился в “Комитет избирателей сегодняшней власти”… Для контроля за честностью выборов нужна действительно независимая структура, а не такие, у которых руководители входят в коалицию. Зависимые от власти общественники не только не заметят фальсификацию выборов — они сами помогут их фальсифицировать», — подчеркнул Папиев.