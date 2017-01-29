Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Как защитить грудь от рака и других болезней
Россиянин создал игрушку, продажи которой принесли ему 18 млн руб
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Нюша поделилась пляжным фото
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
ЦСКА в овертайме одолел магнитогорский «Металлург»
Старикам тут место. Роджер Федерер выиграл Australian Open
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
20:25 (мск), источник: РИА Новости

Авиакомпании Emirates пришлось изменить состав экипажей после указа Трампа

ДУБАЙ, 29 янв — РИА Новости. Авиакомпании Emirates пришлось изменить состав экипажей на рейсах в США после указа президента Дональда Трампа, приостановившего въезд в США граждан ряда стран с преимущественно мусульманским населением, сообщает издание Khaleej Times.

Источник: РИА Новости

«Эти изменения в требованиях США по въезду в страну для граждан семи государств относятся ко всем пассажирам и членам экипажа. Мы внесли необходимые корректировки в состав экипажей в соответствии с последними требованиями. Emirates продолжает осуществлять рейсы в США согласно расписанию», — сказала представитель авиакомпании.

Авиакомпания предлагает пассажирам, которых коснулось решение Трампа, перебронировать билеты или получить возмещение за их сдачу.

Указ Трампа о защите США от терроризма призван не допустить в страну радикальных исламистов. Документ приостанавливает прием беженцев: из Сирии — на неопределенный срок, из других стран — на 120 дней. Также на 90 дней запрещается въезд гражданам стран, вызывающих «особую озабоченность», — по данным СМИ, речь идет о Сирии, Иране, Ираке, Ливии, Сомали, Судане и Йемене.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Одна из угроз для Киева – личная неприязнь Трампа к Порошенко. Мнение
МНБ США: указ президента о мигрантах остается в силе
Аналитика: как смягчение санкций повлияет на экономику России
На не освободивших в срок служебное жилье депутатов подали в суд
ЦСКА в овертайме одолел магнитогорский «Металлург»
35-летний Федерер в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Девятиклассники будут сдавать устную речь
В Башкирии мальчик погиб после падения на него снега с крыши
Спорт
ЦСКА в овертайме одолел магнитогорский «Металлург» Встреча, прошедшая в столичном ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 4:3 в пользу армейцев
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь