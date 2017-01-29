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22:22 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о международном розыске участников группы «Шалтай-Болтай»

Группа участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» объявлена в розыск в рамках расследования Следственным комитетом ФСБ уголовного дела. Предположительно, что подозреваемые находятся за пределами России.

Источник: Reuters

Как сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, в розыск по делу «Шалтая-Болтая» объявлены несколько человек, проживающих в одной из стран Прибалтики, а также в Таиланде. Они подозреваются в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в соответствии со статьей 272 Уголовного кодекса России («неправомерный доступ к компьютерной информации»).

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Накануне источник «Росбалта» сообщил о задержании Владимира Аникеева, который считается руководителем «Шалтая-Болтая». Выяснилось, что журналист последнее время проживал в Киеве. Сотрудники спецслужб сумели выманить его в Санкт-Петербург, где Аникеев и был задержан в октябре прошлого года.

По данным агентства, Аникеев сразу начал давать показания. В результате его допроса выяснилось, что с группой хакеров связан Сергей Михайлов — заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ. По словам собеседника РБК, последнего задержали во время заседания коллегии ФСБ.

Предполагается, что именно Михайлов курировал «Шалтай-Болтай», который ему удалось вычислить еще в начале 2016 года. Якобы именно он поставлял хакерам информацию, которую член группы в Эстонии сортировал и выкладывал часть в открытый доступ, а часть отправлял для продажи за биткоины на Украину.

Именно «Шалтай-Болтай» подозревается в распространении информации из почты помощника президента России Владислава Суркова, ответственность за взлом которой взяла украинская хакерская группа «Киберхунта».

Хакеры утверждали, что Сурков в 2013—2014 годах переписывался со своим помощником Карповым и обсуждал с ним планы по дестабилизации политической жизни на Украине и захвату украинских территорий.

Одним из документов был план «Шатун», который предлагал дестабилизировать ситуацию на Украине в конце 2016−2017 годов с тайным вовлечением украинской оппозиции в массовые протесты. Вся переписка, как утверждали хакеры, велась от имени сотрудников аппарата Суркова. ​​

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию этих документов, заявил, что Сурков не пользуется электронной почтой. При этом газета «Ведомости» сообщила 20 января о том, что после публикации писем уволился руководитель аппарата Суркова Александр Павлов.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Это только начало слива инфы про кремлёвских работников . "Лучшее конечно впереди"...
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