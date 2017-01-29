СМИ узнали о международном розыске участников группы «Шалтай-Болтай»

Как сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, в розыск по делу «Шалтая-Болтая» объявлены несколько человек, проживающих в одной из стран Прибалтики, а также в Таиланде. Они подозреваются в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в соответствии со статьей 272 Уголовного кодекса России («неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Накануне источник «Росбалта» сообщил о задержании Владимира Аникеева, который считается руководителем «Шалтая-Болтая». Выяснилось, что журналист последнее время проживал в Киеве. Сотрудники спецслужб сумели выманить его в Санкт-Петербург, где Аникеев и был задержан в октябре прошлого года.

По данным агентства, Аникеев сразу начал давать показания. В результате его допроса выяснилось, что с группой хакеров связан Сергей Михайлов — заместитель главы Центра информационной безопасности ФСБ. По словам собеседника РБК, последнего задержали во время заседания коллегии ФСБ.

Предполагается, что именно Михайлов курировал «Шалтай-Болтай», который ему удалось вычислить еще в начале 2016 года. Якобы именно он поставлял хакерам информацию, которую член группы в Эстонии сортировал и выкладывал часть в открытый доступ, а часть отправлял для продажи за биткоины на Украину.