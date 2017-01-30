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06:52 (мск), источник: VN.RU

Управляющие компании начинают бросать «проблемные» дома

Управляющие компании запускают процедуру уведомления собственников и мэрии о расторжении договоров управления с убыточными «проблемными» домами. Низкие тарифы, масса неплательщиков и постоянные жалобы в ГЖИ, влекущие за собой колоссальные штрафы, оборачиваются для УК не только убытками, но и риском потерять лицензию.

По неофициальной информации, одна из крупнейших УК Новосибирска готова отказаться сразу от 300 домов.

Львиная доля жилья, от которого стремятся отказаться управляющие компании — ветхие малоэтажки, которые часто вычеркиваются из программы капитального ремонта, но требуют полноценного обслуживания. В 2017-м году УК получат такую возможность по мере истечения сроков договоров на обслуживание. О риске такого развития событий еще в прошлом году неоднократно предупреждал начальник Государственной жилищной инспекции Новосибирской области Евгений Пономарев.

Одними из первых уведомления о расторжении договора управления получили собственники нескольких небольших домов по улице Малыгина на самой окраине Новосибирска от компании СПАС-ДОМ. Об этой ситуации рассказывала телепрограмма «Наш дом. Реформа ЖКХ». Строения откровенно старые, в них отсутствует централизованная канализация, а все жидкие бытовые отходы сливаются в выгребные ямы. Откачка стоит денег, и каждый год специализированные организации, занимающиеся этим, повышают тарифы, но жильцы наотрез отказываются платить. В результате управляющая компания вынуждена была несколько лет подряд из собственных средств покрывать расходы, чтобы жителей не затопили нечистоты. Городские власти со своей стороны считают неподъемной сумму почти в миллион рублей, которая требуется для подключения к централизованной канализации Новосибирска. К этому стоит добавить постоянные недосборы платежей и жалобы жителей в жилищную инспекцию, выписывающую высокие штрафы.

— Когда управляющие компании воевали за рынок то, естественно, бились за девятиэтажные дома, за более-менее новые, и «прицепом» им давали в нагрузку двухэтажки. Но сейчас время расставляет все по своим местам. Действительно, эти дома нерентабельно вести. А тарифы поднять больше невозможно. Сейчас все больше поговаривают о том, чтобы вновь создать управляющую муниципальную компанию, которая дотировалась бы из бюджета, обслуживая, в том числе, и такие небольшие дома. Это один из выходов, наверное, только тогда будет выгодно обслуживать такие дома, — комментирует ситуацию заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Козловский.

Управляющие компании расторгают договоры не только со старыми домами. Многоэтажка на Титова, 250 была построена всего три года назад. Туда, в частности, должны были въехать переселенцы из попавших под снос домов и дети-сироты, а остальные квартиры продавались как обычное жилье. Однако дом был сдан с таким количеством недоделок, что обслуживать его нормально просто не было никакой возможности. В возведенном на болотах здании практически отсутствовала дренажная система, а не слишком разборчивые обитатели квартир сбрасывали в канализацию все подряд, провоцируя постоянные засоры, что добавляло в залитые водой подвалы характерное содержание и запах. Во многих квартирах промерзали стены, а некачественно сделанные стяжки превращали пол в зыбучие пески под линолеумом. Подрядчик не отказывался исправлять брак, но делал это медленно, и за два года управляющая компания получила массу штрафов от ГЖИ и больше 800 тысяч рублей долгов от собственников.

Принцип обитателей отказных домов — «пожалуемся, и все сделают бесплатно», начал работать как раз против них самих. Как и порой варварское отношение к общедомовой собственности. VN.ru рассказывал о случае, как жители многоэтажки сожгли лифт назло соседям. В конце 2016 года официальное количество брошенных домов по всей Новосибирской области достигало почти пяти сотен, а к концу нынешнего года при таких темпах их станет больше в несколько раз, и счет пойдет на тысячи. По закону, судьбой этих домов должны будут заниматься местные власти.

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