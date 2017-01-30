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07:22 (мск), источник: VN.RU

На 17% подешевели коттеджи в Новосибирске

Коттеджи в Новосибирске подешевели на 17%, а дома на 15% за 2016 год. За этот же период коттеджи в Бердске стали дешевле только на 10%, а дома на 18%. По другим направлениям — Колыванское, Советское, Мочищенское шоссе — также произошли изменения в ценах на жилье.

Изменение цен на коттеджи и дома в Новосибирске и пригороде исследовали аналитики портала по выбору недвижимости N1.ru. Любопытная деталь: цены на коттеджи в Новосибирске за 2016 году упали на 17%, а в Бердске — на 10%. Что касается цен на дома, в Новосибирске они упали на 15%, а в Бердске на 18%.

«Под домом подразумевается строение менее 110 квадратных метров, где наличие коммуникаций не обязательно. Коттедж — строение площадью более 110 квадратных метров, предполагает минимум два этажа и наличие всех коммуникаций», — уточнили в агентстве N1.

Кроме Бердска, подешевели коттеджи и дома по другим основным направлениям. По Колыванскому шоссе коттеджи снизились на 14%, дома — на 15%. По Ордынскому шоссе коттеджи упали в цене на 7%, дома — на 30%. По Толмаческому шоссе — на 5 и 17% соответственно.

На некоторых направлениях отмечен рост. На Мочищенском шоссе коттеджи выросли в цене на 9%, дома упали на 16%. На Советском шоссе коттеджи упали на 12%, а дома, наоборот, выросли в цене на 8%.

— Основное снижение цен на коттеджи пришлось на первое полугодие 2016 года, летом и осенью в этом сегменте не было значительных скачков стоимости, — комментирует руководитель пресс-службы портала N1.ru Лидия Ратникова. — Дома — менее ликвидный тип недвижимости, они дешевели на протяжении всего года. В Новосибирске и пригороде их выставляют на продажу почти в два раза чаще, чем коттеджи.

Что касается квартир, то в 2016 году сибиряки чаще присматривались к дорогим квартирам большой площади в хороших районах. До этого на протяжении нескольких лет лидировали «однешки».

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