В Кировском районе Уфы пройдет отключение холодной воды
В четверг, 2 февраля, в Уфе в Кировском районе Уфы будет отключена холодная вода, сообщает официальный сайт мэрии.
В четверг, 2 февраля, в Уфе в Кировском районе Уфы будет отключена холодная вода, сообщает официальный сайт мэрии.
С 10:00 до 20:00 часов по ул. Цюрупы, 17 будет отключена холодная вода у следующих потребителей:
ул. Октябрьской Революции 7/1, 9 (жилые дома ЖЭУ № 40).
ул. Цюрупы 23 (жилой дом ЖЭУ № 40).
ул. Цюрупы, 25 (Центр гигиены и эпидемиологии РБ).
ул. Октябрьской Революции, 9а (Ассоциация охотников и рыболовов РБ).
ул. Октябрьской Революции, 9 (аптека).
ул. Октябрьской Революции, 9 (Городская поликлиника № 49).