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07:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Кировском районе Уфы пройдет отключение холодной воды

В четверг, 2 февраля, в Уфе в Кировском районе Уфы будет отключена холодная вода, сообщает официальный сайт мэрии.

Источник: Proufu.ru

С 10:00 до 20:00 часов по ул. Цюрупы, 17 будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

ул. Октябрьской Революции 7/1, 9 (жилые дома ЖЭУ № 40).

ул. Цюрупы 23 (жилой дом ЖЭУ № 40).

ул. Цюрупы, 25 (Центр гигиены и эпидемиологии РБ).

ул. Октябрьской Революции, 9а (Ассоциация охотников и рыболовов РБ).

ул. Октябрьской Революции, 9 (аптека).

ул. Октябрьской Революции, 9 (Городская поликлиника № 49).

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