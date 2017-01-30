Жителям Иркутской области остался месяц на бесплатную приватизацию

Жители Приангарья смогут в течение месяца оформить свое жилье в собственность бесплатно. После 1 марта 2017 года бесплатная приватизация завершится. Воспользоваться ей смогут только три категории: жители Крыма и Севастополя, а также лица, проживающие в аварийном фонде, и дети-сироты. Первые две группы получат жилье в собственность до 2020 года, для сирот ко второму чтению будет предусмотрено бессрочное право на приватизацию, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Коммерсанть».

На днях на рассмотрение Госдумы было представлено сразу пять законопроектов, посвященных продлению бесплатной приватизации жилья в России. В итоге в первом чтении 398 голосами был принят проект группы депутатов во главе с Александром Сидякиным («Единая Россия»). Документ предусматривает продление до 2020 года приватизации для жителей Крыма и Севастополя, для граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым до 2012 года, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по окончании срока действия договора соцнайма). Остальные инициативы (например, о продлении приватизации для всех на год или даже бессрочно) поддержаны не были.

Авторы принятого законопроекта объяснили, что в Крыму и Севастополе в 2014—2016 годы проводилась работа по определению порядка передачи жилых помещений в собственность, а также инвентаризация жилищного фонда, — продление для крымчан бесплатной приватизации, уверены депутаты, «будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье». Впрочем, последнее объяснение вызвало вопросы у правового управления Госдумы — в его заключении говорится, что установление возможности приватизации лишь в двух регионах нарушает принцип равенства граждан России.

Также необходимость поправок их авторы объяснили тем, что с 1 марта граждане, проживающие в домах, признанных аварийными до 2012 года, и ожидающие расселения, лишились бы возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию — это поставило бы их в неравное положение с теми, кто ранее приватизировал жилье. По оценкам Минстроя, по итогам первого полугодия 2016 года расселения ожидали около 370 тысяч человек.

Ко второму чтению проекта авторы согласились внести поправку, распространив его действие на всех жителей аварийных домов (вне зависимости от даты их признания таковыми), а также установить для детей-сирот возможность бессрочной приватизации.

Напомним, бесплатная приватизация жилья в России была запущена в 1992 году — власти рассчитывали завершить ее в 2007 году с принятием нового Жилищного кодекса. Однако после этого окончание бесплатной приватизации неоднократно откладывалось. В прошлом году позицию правительства по этому вопросу обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев, заявив, что бесплатная приватизация не может продлеваться бесконечно. За завершение программы выступали Минстрой и Минэкономики — ее продолжение приводит к выбытию жилых помещений из фонда социспользования. В 2016 году в Белом доме было решено в предвыборный год продлить приватизацию для всех — до 1 марта 2017 года.

Всего с 1992 года через приватизацию жилье в собственность оформили 30,6 млн человек — теперь в частных руках находится 93% жилого фонда России. Граждане, которые не воспользовались правом на бесплатную приватизацию помещений, сохраняют право на бессрочное владение и пользование ими по договору соцнайма.