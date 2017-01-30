Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россияне отказались от частного строительства
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Стала известна причина массовой драки в центре столицы
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
«Шапекоэнсе» одержал первую победу после авиакатастрофы
«Реал» оторвался от «Севильи» и «Барселоны» на 4 очка
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
Депрессия может провоцировать рак
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение
Инспектор ГИБДД спас женщину из тонущей машины
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
06:57 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жителям Иркутской области остался месяц на бесплатную приватизацию

Возможность оформить жилье в собственность после 1 марта 2017 года останется лишь у трех категорий граждан.

Источник: IrkutskMedia.ru

Жители Приангарья смогут в течение месяца оформить свое жилье в собственность бесплатно. После 1 марта 2017 года бесплатная приватизация завершится. Воспользоваться ей смогут только три категории: жители Крыма и Севастополя, а также лица, проживающие в аварийном фонде, и дети-сироты. Первые две группы получат жилье в собственность до 2020 года, для сирот ко второму чтению будет предусмотрено бессрочное право на приватизацию, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Коммерсанть».

На днях на рассмотрение Госдумы было представлено сразу пять законопроектов, посвященных продлению бесплатной приватизации жилья в России. В итоге в первом чтении 398 голосами был принят проект группы депутатов во главе с Александром Сидякиным («Единая Россия»). Документ предусматривает продление до 2020 года приватизации для жителей Крыма и Севастополя, для граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым до 2012 года, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (по окончании срока действия договора соцнайма). Остальные инициативы (например, о продлении приватизации для всех на год или даже бессрочно) поддержаны не были.

Авторы принятого законопроекта объяснили, что в Крыму и Севастополе в 2014—2016 годы проводилась работа по определению порядка передачи жилых помещений в собственность, а также инвентаризация жилищного фонда, — продление для крымчан бесплатной приватизации, уверены депутаты, «будет способствовать реализации гарантии конституционных прав граждан на жилье». Впрочем, последнее объяснение вызвало вопросы у правового управления Госдумы — в его заключении говорится, что установление возможности приватизации лишь в двух регионах нарушает принцип равенства граждан России.

Также необходимость поправок их авторы объяснили тем, что с 1 марта граждане, проживающие в домах, признанных аварийными до 2012 года, и ожидающие расселения, лишились бы возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию — это поставило бы их в неравное положение с теми, кто ранее приватизировал жилье. По оценкам Минстроя, по итогам первого полугодия 2016 года расселения ожидали около 370 тысяч человек.

Ко второму чтению проекта авторы согласились внести поправку, распространив его действие на всех жителей аварийных домов (вне зависимости от даты их признания таковыми), а также установить для детей-сирот возможность бессрочной приватизации.

Напомним, бесплатная приватизация жилья в России была запущена в 1992 году — власти рассчитывали завершить ее в 2007 году с принятием нового Жилищного кодекса. Однако после этого окончание бесплатной приватизации неоднократно откладывалось. В прошлом году позицию правительства по этому вопросу обозначил премьер-министр Дмитрий Медведев, заявив, что бесплатная приватизация не может продлеваться бесконечно. За завершение программы выступали Минстрой и Минэкономики — ее продолжение приводит к выбытию жилых помещений из фонда социспользования. В 2016 году в Белом доме было решено в предвыборный год продлить приватизацию для всех — до 1 марта 2017 года.

Всего с 1992 года через приватизацию жилье в собственность оформили 30,6 млн человек — теперь в частных руках находится 93% жилого фонда России. Граждане, которые не воспользовались правом на бесплатную приватизацию помещений, сохраняют право на бессрочное владение и пользование ими по договору соцнайма.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уральские аферисты похитили 46 тысяч у жительницы Усть-Кута в Приангарье
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Великобритания направит боевой корабль в Черное море
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
Во Франции на праймериз социалистов победил Бенуа Амон
В России разработали лекарство от наркозависимости
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
При ликвидации боевиков в Чечне погибли двое правоохранителей
Спорт
Как России попасть на Евро-2020 Поясняем, как будет организован отбор на чемпионат Европы-2020
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь