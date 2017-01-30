Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
"Ищу, не теряю надежды": монологи родственников жертв Холокоста27 января - день памяти жертв Холокоста
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Как России попасть на Евро-2020
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Локомотива» до «Ак Барса»
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
07:04 (мск), источник: Om1.ru

Омичи получили 2,5 миллиона соцподдержки за обслуживание лифтов

Льготы и компенсации положены отдельным категориям граждан.

За 2016 год 2 338 омичей получили 2 миллиона 471 тысячу рублей в качестве компенсации расходов по оплате за содержание и ремонт жилого помещения в части обслуживания лифтов.

В департаменте общественных отношений и социальной политики администрации Омска, в городе действует ряд мер соцподдержки, согласно муниципальным нормативным актам. Такие меры, в частности, обеспечивают дополнительные права и правовые льготы для некоторых категорий горожан.

Так, например, в качестве социальной поддержки выступает компенсация расходов за оплату и содержание жилого помещения, в частности, лифтов в многоэтажных домах. Обеспечением данных льгот заведует Городской центр социальной поддержки населения.

В учреждении напомнили, компенсацию вправе получить следующие категории населения Омска: малоимущие, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, одинокие родители несовершеннолетних детей, многодетные родители, инвалиды, пенсионеры, получающие пенсию и не имеющие трудоспособных членов семьи, инвалиды I и II группы, и другие.

Как пояснила Елена Дзюба, директор Городского центра социальной поддержки населения, данная мера соцподдержки возмещает 100% затрат и является существенной помощью для некоторых категорий горожан. В 2016 году такую компенсацию получили 2 338 омичей на общую сумму 2 миллиона 471 тысячу рублей.

В сравнении с 2015 годом, количество получивших компенсацию, практически не увеличилось, тогда как сумма помощи стала больше на 679,9 тысяч рублей.

Узнать больше о льготах можно на официальном сайте Городского центра социальной поддержки населения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бельгийский рэпер снял клип-хит на музыку, написанную жителем Омска
Трамп заявил о неверном толковании его иммиграционной политики
Великобритания направит боевой корабль в Черное море
Белый дом: Трамп еще не решил, снимать ли санкции в отношении РФ
Во Франции на праймериз социалистов победил Бенуа Амон
В России разработали лекарство от наркозависимости
Члены группы «Шалтай-Болтай» объявлены в международный розыск
В Канаде в результате стрельбы в мечети погибли пять человек
Спорт
Как России попасть на Евро-2020 Поясняем, как будет организован отбор на чемпионат Европы-2020
Авто
Госдума сказала да: 5000 рублей за опасное вождение Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа в размере 5000 рублей за опасное вождение, передает «ТАСС»
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Никакой химии: самые провальные парочки кинематографа Появление этих актерских пар на экране способно повергнуть зрителя в скуку и вызвать недоумение. Вряд ли режиссеры добивались такого эффекта — просто между партнерами по площадке не пробежала искра.
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь