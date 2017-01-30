Омичи получили 2,5 миллиона соцподдержки за обслуживание лифтов

За 2016 год 2 338 омичей получили 2 миллиона 471 тысячу рублей в качестве компенсации расходов по оплате за содержание и ремонт жилого помещения в части обслуживания лифтов.

В департаменте общественных отношений и социальной политики администрации Омска, в городе действует ряд мер соцподдержки, согласно муниципальным нормативным актам. Такие меры, в частности, обеспечивают дополнительные права и правовые льготы для некоторых категорий горожан.

Так, например, в качестве социальной поддержки выступает компенсация расходов за оплату и содержание жилого помещения, в частности, лифтов в многоэтажных домах. Обеспечением данных льгот заведует Городской центр социальной поддержки населения.

В учреждении напомнили, компенсацию вправе получить следующие категории населения Омска: малоимущие, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, одинокие родители несовершеннолетних детей, многодетные родители, инвалиды, пенсионеры, получающие пенсию и не имеющие трудоспособных членов семьи, инвалиды I и II группы, и другие.

Как пояснила Елена Дзюба, директор Городского центра социальной поддержки населения, данная мера соцподдержки возмещает 100% затрат и является существенной помощью для некоторых категорий горожан. В 2016 году такую компенсацию получили 2 338 омичей на общую сумму 2 миллиона 471 тысячу рублей.

В сравнении с 2015 годом, количество получивших компенсацию, практически не увеличилось, тогда как сумма помощи стала больше на 679,9 тысяч рублей.

Узнать больше о льготах можно на официальном сайте Городского центра социальной поддержки населения.