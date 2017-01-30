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07:16 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае подешевели квартиры

Снижение цен отмечалось по всем типам квартир.

Источник: Reuters

В конце 2016 года средняя цена квадратного метра квартиры в Красноярском крае на первичном рынке жилья составила 49 409 рублей — это на 2,5% меньше, чем годом ранее.

По данным Красноярскстата, на вторичном рынке квартиры тоже подешевели: цена квадратного метра составляла 43 544 рубля — на 2,7% меньше, чем в 2015 году. В целом снижение цен отмечалось по всем типам квартир. Так, на вторичном рынке цены на квартиры низкого качества снизились на 3,7%, среднего качества (типовые) — на 2,9%, улучшенного качества — на 2,1%, элитные квартиры — на 1,4%. Наибольшее снижение цен на первичном рынке жилья отмечено на квартиры улучшенного качества — на 3%.

Самая высокая цена за один квадратный метр элитной квартиры составляла 61 370 рублей. Квадратный метр в квартирах низкого качества на вторичном рынке на конец года стоил 41 223 рубля.

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