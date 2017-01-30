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08:17 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская область получит федеральные средства на «Городскую среду»

В ближайшее время в муниципальных образованиях Челябинской области будут организованы общественные обсуждения по выбору дворов, скверов, парков и площадей, которые будут благоустроены в рамках реализации федерального проекта «ЖКХ и городская среда».

Работы проходить на условиях софинансирования: 70% средств поступят из федерального бюджета и 30% — из областного бюджета.

Проект был инициирован партией «Единая Россия». «Работа будет проходить под пристальным партийным и общественным контролем, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский. — Использование бюджетных средств должно быть максимально прозрачным и эффективным».

Глава региона поручил региональному министерству строительства и инфраструктуры проработать дорожную карту по реализации проекта и распорядился утвердить муниципальные программы по формированию современной городской среды на 2017 год.

Объекты в рамках этой федеральной программы будут благоустроены во всех муниципалитетах. Как доложил заместитель губернатора Сергей Шаль, на сегодняшний день информацию предоставили 39 из 43 муниципальных образований региона.

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