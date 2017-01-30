Тенге укрепился до уровня января 2016 года

Курс нацвалюты составил 325,97 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 30 января, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные биржи. Укрепление до этого уровня произошло впервые с января 2016 года. При этом средневзвешенный курс на предыдущей сессии составил 328,66 тенге за доллар. Так, минимальная стоимость составила 325,00 тенге за доллар. Максимальная цена достигла 327,55 за доллар. Объем торгов составил 36 300 миллиона долларов при заключенных 90 сделках.

По состоянию на 10.50 по времени Астаны, по данным биржи ICE, 30 января стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составила 55,260 доллара за баррель, показав небольшое снижение на 0,4 процента.