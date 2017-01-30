Недостроенный отель Hyatt во Владивостоке сняли с продажи

Как сообщается в опубликованном приказе, торги гостиничного комплекса на мысе Бурный во Владивостоке отменены в соответствии с п. 1.7 аукционной документации. В пресс-службе акционерного общества не смогли назвать причины отмены продажи.

100% акций АО «Наш дом — Приморье» находятся в собственности Приморского края. Два пятизвёздочных отеля — на Корабельной набережной и на мысе Бурный — должны были достроить к саммиту АТЭС в 2012 году. Однако они до сих пор не достроены.