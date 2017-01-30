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08:36 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Недостроенный отель Hyatt во Владивостоке сняли с продажи

АО «Наш дом — Приморье» сняло с торгов недостроенный отель во Владивостоке, следует из опубликованной на электронной торговой площадке информации.

Источник: ИТАР-ТАСС

Как сообщается в опубликованном приказе, торги гостиничного комплекса на мысе Бурный во Владивостоке отменены в соответствии с п. 1.7 аукционной документации. В пресс-службе акционерного общества не смогли назвать причины отмены продажи.

100% акций АО «Наш дом — Приморье» находятся в собственности Приморского края. Два пятизвёздочных отеля — на Корабельной набережной и на мысе Бурный — должны были достроить к саммиту АТЭС в 2012 году. Однако они до сих пор не достроены.

Гостиницу на мысе Бурный регион решил продать, однако аукцион из-за отсутствия покупателей переносили несколько раз.

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