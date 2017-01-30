Недостроенный отель Hyatt во Владивостоке сняли с продажи
АО «Наш дом — Приморье» сняло с торгов недостроенный отель во Владивостоке, следует из опубликованной на электронной торговой площадке информации.
АО «Наш дом — Приморье» сняло с торгов недостроенный отель во Владивостоке, следует из опубликованной на электронной торговой площадке информации.
Как сообщается в опубликованном приказе, торги гостиничного комплекса на мысе Бурный во Владивостоке отменены в соответствии с п. 1.7 аукционной документации. В
100% акций АО «Наш дом — Приморье» находятся в собственности Приморского края. Два пятизвёздочных отеля — на Корабельной набережной и на мысе Бурный — должны были достроить к саммиту АТЭС в 2012 году. Однако они до сих пор не достроены.
Гостиницу на мысе Бурный регион решил продать, однако аукцион