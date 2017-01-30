В Челябинской области предприятиям определят новые квоты на выбросы

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального минэкологии.

Напомним, 24 января президент России Владимир Путин дал поручение внести в законодательство изменения, направленные на снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и предусматривающие, в том числе, разработку и утверждение порядка выполнения сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха и их применения при нормировании выбросов вредных веществ, включая использование системы квотирования таких выбросов.

В 2016 году в городе была создана база данных об источниках вредных выбросов на территории Челябинска. В нее вошли источники 16 наиболее крупных предприятий, объем выбросов которых составляет более 87%, данные о выбросах от автотранспорта, движущегося по Свердловскому проспекту, и об источниках выбросов еще 42 более мелких предприятий.

Произведенные на основе этой базы расчеты показали, что при нулевой скорости ветра выбросы предприятий в пределах установленных им нормативов приводят к опасному загрязнению воздуха в жилых кварталах по целому ряду веществ. Этот вывод подтверждает и факт высокого загрязнения воздуха в Челябинске в период штиля 9—20 января .

В минэкологии отметили, что предприятия ориентируются на завышенные нормативы выбросов, что не позволяет им правильно определить приоритеты воздухоохранной деятельности, в итоге вложения в природоохранную деятельность не дают ожидаемого эффекта.

В связи с этим министерством выполняется расчет квот для предприятий. В результате каждому предприятию будет определена абсолютная величина концентраций загрязняющих веществ, которая не должна быть превышена выбросами этого предприятия в жилой зоне Челябинска. Общее воздействие всех предприятий в любой точке по любому веществу не должна превышать 1 ПДК. Квоты будут доведены до предприятий до 10 февраля.

При этом стоит отметить, что в настоящий момент поправки в законодательство не внесены, а значит у предприятий нет обязательства соблюдать квоты.