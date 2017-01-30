В Уфе переносится пешеходный переход на улице Сун-Ят-Сена
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Кировском районе Уфы переносится пешеходный переход на улице
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Кировском районе Уфы переносится пешеходный переход на улице
«Новый проход из
Ранее агентство «Башинформ» уже сообщало о готовящемся демонтаже старого моста и обеспокоенности жителей близлежащих домов, регулярно пользующихся мостовым переходом для прохода к школам № 11 и 19, детскому саду № 10, музыкальной школе. В связи с подготовкой нового безопасного перехода демонтаж старого был отложен на полгода. Ныне проблема заключается в отсутствии на улице
Как сообщает сайт городской администрации, в 2018 году в ходе завершения и ввода в эксплуатацию многоэтажных жилых домов литер 3, литер 5а и литер 5б, будет произведена засыпка существующего оврага и благоустройство территории.