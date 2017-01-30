В Уфе переносится пешеходный переход на улице Сун-Ят-Сена

«Новый проход из комфорт-квартала “Московский” находится между домами № 30 и 32 со стороны ул. Сун-Ят-Сена и между домами № 15 и 13 со стороны ул. Большой Московской. Наземный проход обеспечен лестницей с пандусом, а также освещением в ночное время (двухраковинные фонари), — прокомментировал пресс-секретарь застройщика территории — ГК “Госстрой” Артем Арефьев. — Кроме того, организована регулярная уборка снега, а также закуплен импортный реагент для более эффективной уборки снега и очистки поверхности прохода».

Ранее агентство «Башинформ» уже сообщало о готовящемся демонтаже старого моста и обеспокоенности жителей близлежащих домов, регулярно пользующихся мостовым переходом для прохода к школам № 11 и 19, детскому саду № 10, музыкальной школе. В связи с подготовкой нового безопасного перехода демонтаж старого был отложен на полгода. Ныне проблема заключается в отсутствии на улице Сун-Ят-Сена благоустроенного тротуара, в связи с чем жителям приходится ходить по трамвайным путям.

Как сообщает сайт городской администрации, в 2018 году в ходе завершения и ввода в эксплуатацию многоэтажных жилых домов литер 3, литер 5а и литер 5б, будет произведена засыпка существующего оврага и благоустройство территории.