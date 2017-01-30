Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 31 января

В Калининском районе очистка придомовых территорий будет вестись на ул. Первомайская, 81/1, 83; Кольцевая, 134/1, 138/1, 180; Машиностроителей, 4/1; Интернациональная, 139; Б. Хмельницкого, 57/1; Касимовская, 14, 14/1; Сельская Богородская, 11, 11а, 13; Транспортная, 30/5, 30/2; Победы, 10, 10а.

В Демском районе уборку снега проведут во дворах домов по следующим адресам: ул. Левитана, 9а; Дагестанская, 13/2; Центральная, 6/1, 38, 40, 42, 44; Рядовая, 13, 15; Островского, 16/1.

В Кировском районе 31 января комплексная очистка дворов запланирована по адресам: Дуванский бульвар, 29; ул. Авроры, 27/1; К. Маркса, 25; Октябрьской Революции, 77, 77/1; Кирова, 40; Худайбердина, 17; Мубарякова, 22/1; С. Перовской, 13/1, 21/1.

В Ленинском районе очистка дворов от снега будет вестись по следующим адресам: ул. Зенцова, 77; Ленина, 21; Пожарского, 261; Лесозаводская, 1а.