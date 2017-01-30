В Кировском и Орджоникидзевском районах частично отключат воду
Отключение запланировано 31 января, в связи с тем, что на ул. Гальперина и ул. Старикова будут проводиться работы.
Отключение запланировано 31 января, в связи с тем, что на ул. Гальперина и ул. Старикова будут проводиться работы.
В Перми с 08:30 до 15:30 31 января для проведения плановых работ на ул. Гальперина, 29 будет отключено водоснабжения в Кировском районе.
По сообщению ООО «Новогор-Прикамье», без воды останутся жители следующих домов:
— ул. Гальперина 8,8к1,8к2,8к3,1,2,29,5,7а, 7б, 17а, 17б, 17 В, 17,17/1;
— ул. Автозаводская- 2а, 2,3а, 3 г;
— ул. Магистральная 3,1а, 1б;
— ул. Маршала Рыбалко 2а, 2б.
— ул. Старикова, 23, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 43;
— ул. Гомельской, 3, 5, 17, 19, 21;
— ул. Делегатской, 27;
— ул. Зарайской, 7, 7а, 7б, 9а, 9б, 10, 10а, 12;
— ул. Памирской, 7;
— ул. Социалистической, 12, 14, 21, 25;
— ул. Ереванской, 20, 22, 26, 28;
— ч/сектор по ул. Левшинской, 28−34 (четные); 37а, 41, 41б, 43. 45; 28 (ВРК).