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09:21 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Первая очередь паралимпийского центра в Уфе будет сдана в 2017 году

Первая очередь паралимпийского центра в Уфе будет сдана в 2017 году. Об этом заявили представители Министерства спорта и молодежной политики республики.

Источник: ГТРК Башкортостан

Сегодня строители готовятся к подключению тепла в первый корпус.

Напомним, что возводить комплекс начали более 5 лет назад. За это время объект приобрел статус долгостроя. О том, как идет строительство некогда проблемного объекта сегодня — в материале корреспондента «Вестей».

Самые важные на сегодняшний день работы ведутся в любую погоду. Задача № 1 — завершить строительство теплотрассы. Подача тепла, говорит руководитель проекта, позволит как можно раньше начать внутреннюю отделку помещений в здании для занятий водными видами спорта. В нем будет сразу 4 бассейна: два основных и отдельно для тренировок детей и байдарочников.

Решение об увеличении общего количества посадочных мест, рассказывает Вадим Каськов, было принято уже в ходе строительства. Изначально центр строился как тренировочный. Но позже было выдвинуто требование: комплекс должен быть готов принять соревнования любого уровня.

В спортивно-демонстрационном комплексе, который рассчитан на три тысячи зрительных мест, сегодня устанавливаются окна и завершается кладка внутренних перегородок. Ведется строительство вестибюля с тренировочными площадками.

Первую очередь комплекса — это будет здание бассейна — строители обещают завершить в этом году. Строительство спортивных сооружений имеет массу особенностей.

К примеру, высота этого здания от фундамента до парапетной балки — 15 метров. Строители признаются, они переживали, как возводить стены такой высоты. Но все удалось. Пришлось использовать огромное количество лесов. Центр спортивной подготовки начали возводить пять лет назад. Из-за перебоев с финансированием строительство неоднократно приостанавливалось. Возобновить работы удалось в 2015-м году.

Сегодня центр включен в перечень строек, приуроченных к 100-летию образования Республики Башкортостан. Завершить строительство всего комплекса с гостиницей и врачебно-восстановительным центром должны в следующем году.

Помимо строительства Паралимпийского центра в рамках подготовки к юбилею Башкортостана сегодня возводится 34 объекта в 20 районах и городах республики. Это не полный список, который будет корректироваться, заявили в минэкономразвитии.

Окончательный перечень, в который должны войти более 100 объектов к столетию республики, станет известен в ближайшее время.

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