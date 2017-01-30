В центре Уфы отключат ХВС в ряде организаций и учреждений

В связи с этим будет отключена холодная вода по следующим адресам: Октябрьской революции, 7/1, 9 (жилые дома), 9а (Ассоциация охотников и рыболовов РБ), 9 (аптека, поликлиника № 49); Цюрупа, 23 (жилой дом), 25 (Центр гигиены и эпидемиологии РБ).

Воды не будет с 10.00 до 20.00.