Минжилкомхоз Башкирии начал прием заявок на конкурс «Лучший многоквартирный дом»
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министерство
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министерство
В конкурсе могут принять участие многоквартирные дома, в которых выбран и реализован один из способов управления в соответствии с Жилищным кодексом РФ (выбрана управляющая компания, создано ТСЖ или осуществляется непосредственное управление) и соответствующие определенным критериям.
Определять победителей будет конкурсная комиссия, состоящая из руководителей Минжилкомхоза РБ, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, глав администраций муниципалитетов республики, регионального Центра Общественного контроля в сфере ЖКХ, профсоюза работников ЖКХ.
50 лучших домов республики в лице председателя совета многоквартирного дома или председателя правления ТСЖ наградят дипломом и денежной премией в размере 100 тысяч рублей.
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Более подробная информация о правилах участия в конкурсе — на сайте Минжилкомхоза республики.