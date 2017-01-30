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08:55 (мск), источник: ИА Башинформ

Минжилкомхоз Башкирии начал прием заявок на конкурс «Лучший многоквартирный дом»

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана начало прием заявок на участие в республиканском конкурсе «Лучший многоквартирный дом» по итогам 2016 года. Претенденты должны заявить о себе до 15 апреля 2017 года.

В конкурсе могут принять участие многоквартирные дома, в которых выбран и реализован один из способов управления в соответствии с Жилищным кодексом РФ (выбрана управляющая компания, создано ТСЖ или осуществляется непосредственное управление) и соответствующие определенным критериям.

Определять победителей будет конкурсная комиссия, состоящая из руководителей Минжилкомхоза РБ, Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору, глав администраций муниципалитетов республики, регионального Центра Общественного контроля в сфере ЖКХ, профсоюза работников ЖКХ.

50 лучших домов республики в лице председателя совета многоквартирного дома или председателя правления ТСЖ наградят дипломом и денежной премией в размере 100 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе министерства, призовой фонд должен быть направлен на содержание многоквартирного дома и земельного участка, входящего в состав общего имущества этого дома. До 10 процентов от полученных средств, согласно решению общего собрания собственников помещений, могут быть выплачены в качестве премии председателю совета многоквартирного дома или председателю правления ТСЖ.

Более подробная информация о правилах участия в конкурсе — на сайте Минжилкомхоза республики.

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