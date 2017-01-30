Израиль не согласовывает полеты «Уральских авиалиний» в Тель-Авив
МОСКВА, 30 января, ИА УралПолит.Ru. Израиль не согласовывает «Уральским авиалиниям» полеты в
МОСКВА, 30 января, ИА УралПолит.Ru. Израиль не согласовывает «Уральским авиалиниям» полеты в
Как и власти Таджикистана, Израиль ссылается на превышение квоты межправительственного соглашения, предусматривающей 35 частот на Москву в неделю, пишет «Коммерсант».
Израильские власти считают аэропорт столичным, несмотря на то, что Минтранс присвоил Жуковскому, находящемуся в 50 км от Москвы, статус регионального аэропорта.
Региональный статус открывает «Жуковскому» возможность пользоваться свободными квотами на полеты из регионов за рубеж.
В связи с этим в ноябре 2016 года возникали разногласия с властями Таджикистана, настаивавшими, что аэропорт является воздушной гаванью столицы, и для допуска на рейсы в Душанбе необходимо пересмотреть межправительственное соглашение.
В Минтрансе отметили, что работа в этом направлении идет, о ее результатах будет объявлено позже, билеты на рейсы в