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09:25 (мск), источник: УралПолит.ру

Израиль не согласовывает полеты «Уральских авиалиний» в Тель-Авив

МОСКВА, 30 января, ИА УралПолит.Ru. Израиль не согласовывает «Уральским авиалиниям» полеты в Тель-Авив.

Как и власти Таджикистана, Израиль ссылается на превышение квоты межправительственного соглашения, предусматривающей 35 частот на Москву в неделю, пишет «Коммерсант».

Израильские власти считают аэропорт столичным, несмотря на то, что Минтранс присвоил Жуковскому, находящемуся в 50 км от Москвы, статус регионального аэропорта.
Региональный статус открывает «Жуковскому» возможность пользоваться свободными квотами на полеты из регионов за рубеж.

В связи с этим в ноябре 2016 года возникали разногласия с властями Таджикистана, настаивавшими, что аэропорт является воздушной гаванью столицы, и для допуска на рейсы в Душанбе необходимо пересмотреть межправительственное соглашение.

В Минтрансе отметили, что работа в этом направлении идет, о ее результатах будет объявлено позже, билеты на рейсы в Тель-Авив с 19 марта уже продаются.

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