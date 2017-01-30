Евгений Куйвашев подписал перечень поручений по восстановлению автодороги Нижний Тагил — Серебрянка

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, министру транспорта и связи Василию Старкову поручено разработать план мероприятий по организации ремонтно-восстановительных работ на автодороге Нижний Тагил — село Серебрянка, а также работ по улучшению качества предоставления услуг связи жителям населенного пункта.

Министру строительства и развития инфраструктуры региона Михаилу Волкову дано поручение спланировать работы по строительству в 2017 году пожарного депо в Серебрянке, а министру здравоохранения Игорю Трофимову и министру общего и профессионального образования Юрию Биктуганову — по решению иных социально значимых вопросов, поступивших от жителей населенного пункта.

Исполнением этих поручений также будет заниматься заместитель губернатора Сергей Швиндт, возглавивший рабочую группу, которой поручено в срок до 1 июня обеспечить выполнение поручения президента России Владимира Путина по приведению автодороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка в нормативное состояние.

Кроме того, первому заместителю губернатора Алексею Орлову дано поручение предусмотреть средства на строительство пожарного депо в селе Серебрянка, при необходимости обеспечив внесение изменений в закон об областном бюджете на 2017 год. Заместителю губернатора — министру финансов Свердловской области Галине Кулаченко поручено обеспечить выделение средств из резервного фонда правительства региона на реализацию указанного плана мероприятий.

Напомним, что 14 января губернатор Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку на автодорогу Нижний Тагил — Верхняя Ослянка и посетил населенные пункты Серебрянка и Верхняя Ослянка. В ходе поездки глава региона провел совещание с членами правительства, руководством местной администрации и Управления ГИБДД по Свердловской области, а также встречу с жителями и дачниками села Серебрянка. По итогам поездки губернатор принял решение в этом году на ремонт автодороги дополнительно выделить средства из резервного фонда региона. В результате на восстановительные мероприятия только в текущем году будет направлено свыше 100 млн руб.

Вопрос восстановления автодороги Нижний Тагил — Серебрянка обсуждался также 24 января в ходе рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с главой региона Евгением Куйвашевым. По итогам этой встречи на заседании правительства региона 26 января губернатор поставил перед членами кабмина задачу в самые сжатые сроки провести работы по повышению категории дороги до села Серебрянка.