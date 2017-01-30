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09:35 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области займутся трудоустройством пенсионеров

Специально для этого организуют информационные акции.

Трудоустройством пенсионеров займутся в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Для этого организуют информационные акции, а также займутся обучением пенсионеров компьютерной грамотности. В центрах занятости проведут профориентационные семинары-практикумы для адаптации людей пенсионного и предпенсионного возраста на рынке труда, помогут составить им резюме.

Благодаря специалистам службы занятости более полутора тысяч пожилых людей продолжили свою трудовую деятельность в сферах здравоохранения, образования, оказания социальных услуг, а также в организациях коммунального, сельского и лесного хозяйства.

Подробную информацию можно узнать на сайтах www.omskzan.ru и www.trudvsem.ru.

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