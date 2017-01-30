В Омской области займутся трудоустройством пенсионеров
Специально для этого организуют информационные акции.
Специально для этого организуют информационные акции.
Трудоустройством пенсионеров займутся в 2017 году. Об этом сообщает
Для этого организуют информационные акции, а также займутся обучением пенсионеров компьютерной грамотности. В центрах занятости проведут профориентационные
Благодаря специалистам службы занятости более полутора тысяч пожилых людей продолжили свою трудовую деятельность в сферах здравоохранения, образования, оказания социальных услуг, а также в организациях коммунального, сельского и лесного хозяйства.
Подробную информацию можно узнать на сайтах www.omskzan.ru и www.trudvsem.ru.