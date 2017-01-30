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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Абызов назвал ключевые задачи реформы проверок бизнеса

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости/Прайм. Доля плановых проверок бизнеса, проведенных с учетом риск-ориентированного подхода, в 2017 году должна составить 10%, а в 2019 — уже 100%, сообщил министр РФ Михаил Абызов.

Источник: РИА Новости

Одним из ключевых проектов приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» является внедрение в РФ риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. «Перейти на проведение плановых проверок по новой модели необходимо уже в ближайшие годы — доля плановых проверок, проведенных с учетом риск-ориентированного подхода, должна в 2017 году составить 10%, в 2018 — 90%, а в 2019 — уже 100%», — говорится в сообщении.

Предполагается, что с 2017 года контрольно-надзорные мероприятия будут ежеквартально разбираться с участием бизнеса, представителей контролирующих органов и средств массовой информации. Абызов намерен лично принять участие в балансовых мероприятиях по итогам первого квартала 2017 года, министр планирует посетить Татарстан, Ульяновск, Тулу, Калининград и Ярославль.

Отмечается, что ключевыми задачами на 2017 год станут выработка критериев, по которым объекты относятся к категориям риска, составление списков подконтрольных объектов и формирование планов проверок на 2018 год с учетом нового подхода. К концу 2020 года должен быть полностью внедрен стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований на проверяемых объектах.

На заключительном этапе реформы заработает система «умного госрегулирования». Согласно проекту по информатизации и автоматизации контрольно-надзорной деятельности, доля видов надзора, по которым доступно взаимодействие через «личный кабинет», в 2017 году должна составить 15%, в 2018 году — 50%, а в 2020 — 100%. Кроме того, к 2020 году 80% проверяемых должны быть удовлетворены качеством электронных сервисов. Будет создана единая информационная система контрольно-надзорной деятельности, доработан функционал единого реестра проверок, также в госконтроле начнут использовать облачные технологии и big data.

Документы для оптимизации и повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности на региональном и муниципальном уровнях должны быть приняты в 2017 году. По данным Минэкономразвития, регионы опасаются не успеть выполнить все требования в указанные сроки и просят их перенести, однако это возможно только через принятие соответствующего решения президента РФ. Абызов предложил в течение первого полугодия проанализировать с регионами, возможно ли реализовать мероприятия в сроки, и при необходимости подготовить предложения по их корректировке. При этом он выступил против переноса сроков перехода на риск-ориентированный подход в регионах и призвал наладить обмен региональными практиками по совершенствованию контроля и надзора.

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