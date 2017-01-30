Новосибирский Академпарк в 2016 году впервые вышел на безубыточность
Выручка увеличилась за год почти вдвое.
Выручка увеличилась за год почти вдвое.
НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк) по итогам 2016 года увеличил выручку почти вдвое, до 307 млн рублей. Чистая прибыль составила 102 млн рублей, сообщил в
«Впервые за всю свою историю акционерное общество “Технопарк новосибирского Академгородка” вышло на прибыль. До сих пор мы были планово убыточны, в разные периоды показывали убыток в районе 30−40 млн рублей», — сказал он.
По его данным, 2015 год Академпарк закончил с выручкой 161 млн рублей, чистый убыток составлял 38 млн рублей. В 2016 году общая выручка
По данным Верховода, за десять лет работы Технопарка его резиденты перечислили более 4,2 млрд рублей налогов, в том числе 2,5 млрд рублей — в бюджет Новосибирской области. Гендиректор Академпарка напомнил, что всего в проект было вложено чуть менее 3 млрд рублей государственных инвестиций. «Резиденты уже вернули в 1,5 раза больше в бюджет, чем было потрачено», — сказал он.
Как ранее сообщалось, Дмитрий Верховод в ближайшие дни завершает работу в должности генерального директора Технопарка. В конце 2016 года правительство Новосибирской области решило уволить его после проведенной
Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году. На сегодняшний день в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных