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10:23 (мск), источник: Newslab.ru

Владельцам гостиниц в центре Красноярска разрешили выкупить землю

Арбитражный суд разрешил владельцам гостиниц на Театральной площади выкупить землю под ними в собственность.

Источник: Reuters

Суд разрешил владельцам гостиниц на Театральной площади в Красноярске выкупить землю под ними в собственность без торгов.

Напомним, 19 сентября в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление от ООО «КрасноярскИнвест» с жалобой на то, что департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска отказал предпринимателям в праве выкупа без проведения торгов земельного участка по «Международным гостиничным комплексом» на Театральной площади. В иске было указано, что с заявлением о выкупе организация обратилась в департамент после окончания строительства отелей, но получила отказ и посчитала, что он нарушает существующее законодательство.

В суде представители департамента сообщили, что причиной отказа стали два повода — на земельном участке под гостиницами находятся сети водопровода, находящиеся в собственности города, а также то, что земельный участок частично выходит за границы «красных линий», утвержденных в составе планировки и межевания исторического центра.

Однако в суде посчитали, что все заключения экспертизы и разрешения на строительство были получены в законном порядке.

Сам объект недвижимости был построен еще до утверждения проекта планировки улично-дорожной сети Красноярска, поэтому «красные линии» на проекте должны были быть проложены с его учетом. Водопроводные сети, проложенные под участком, позволяют его использовать в режиме ограниченного землепользования, но не могут являться причиной для отказа в приватизации.

Поэтому отказ, направленный департаментом ООО «КрасноярскИнвест», суд постановил считать незаконным и обязал городских чиновников в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда направить предпринимателям проект договора о купле-продаже участка. У сторон есть месяц на то, чтобы оспорить решение.

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