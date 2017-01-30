Владельцам гостиниц в центре Красноярска разрешили выкупить землю

Суд разрешил владельцам гостиниц на Театральной площади в Красноярске выкупить землю под ними в собственность без торгов.

Напомним, 19 сентября в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление от ООО «КрасноярскИнвест» с жалобой на то, что департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска отказал предпринимателям в праве выкупа без проведения торгов земельного участка по «Международным гостиничным комплексом» на Театральной площади. В иске было указано, что с заявлением о выкупе организация обратилась в департамент после окончания строительства отелей, но получила отказ и посчитала, что он нарушает существующее законодательство.

В суде представители департамента сообщили, что причиной отказа стали два повода — на земельном участке под гостиницами находятся сети водопровода, находящиеся в собственности города, а также то, что земельный участок частично выходит за границы «красных линий», утвержденных в составе планировки и межевания исторического центра.

Однако в суде посчитали, что все заключения экспертизы и разрешения на строительство были получены в законном порядке.

Сам объект недвижимости был построен еще до утверждения проекта планировки улично-дорожной сети Красноярска, поэтому «красные линии» на проекте должны были быть проложены с его учетом. Водопроводные сети, проложенные под участком, позволяют его использовать в режиме ограниченного землепользования, но не могут являться причиной для отказа в приватизации.