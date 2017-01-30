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09:53 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябэнерго устанавливает «умные» счетчики в Курчатовском районе Челябинска

Энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго» приступили к установке «умных» электросчетчиков в частном жилом секторе Курчатовского района.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, устройствами сбора и дистанционной передачи данных «Энергомера» будут обеспечены 110 домов в поселке Градский прииск.

Энергетики выполнят монтаж счетчиков на опорах линий электропередачи. Новые приборы учета будут самостоятельно фиксировать данные по потреблению электрической энергии, направляя их по каналу GSM/GPRS на централизованный диспетчерский пункт компании. Эта информация также доступна и абонентам: данные по потреблению электроэнергии можно увидеть в режиме реального времени, не выходя из дома, воспользовавшись электронным дисплеем, который выдается каждому потребителю.

Одновременно с монтажом систем автоматизированного учета электроэнергии будет проведена реконструкция домовых вводов с заменой голого провода на самонесущий изолированный (СИП). Использование СИП обеспечивает качественное электроснабжение при любых погодных условиях и сводит к нулю возможность несанкционированных подключений.

Для потребителей установка новых приборов учета является бесплатной. Мероприятия по монтажу и наладке счетчиков «Энергомера» финансируются из инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго». Весь объем работ, направленных на стимулирование потребителей к энергосбережению и сокращение потерь электроэнергии, выполняется сетевой компанией с привлечением подрядной организации.

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