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10:58 (мск), источник: ТАСС

Подготовка Казани к ЧМ-2018 идет с опережением графика

По словам министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова, никаких нареканий к городу со стороны ФИФА нет.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Подготовка Казани к чемпионату мира по футболу 2018 идет с опережением графика. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Чемпионат мира стартует 14 июня 2018 года. В понедельник отмечается дата — 500 дней до начала мирового первенства в России.

«На сегодняшний день никаких нареканий от Международной федерации футбола (ФИФА) нет, мы идем с опережением графика. Мы достаточно давно готовимся к чемпионату, на стадионе уже было сыграно много матчей, все службы готовы. На уровне президента республики создан региональный оргкомитет, мы его часто собираем, следим за ситуацией. Все идет по плану, только ждем, когда все произойдет, все приедут, ведь мы хотим еще раз доказать, что Казань способна провести все на самом высоком уровне, и, конечно, создать праздник футбола для всех желающих», — сказал Леонов.

По его словам, на данный момент для города на первом месте остается проведение ближайшего мероприятия — Кубка конфедераций. «У нас остается 500 дней до чемпионата мира, но в ближайший сезон, наверное, главное — проведение Кубка конфедераций. В прошлом году провели жеребьевку, недавно было большое совещание в Москве с оргкомитетом и представителями ФИФА, все прошло на очень высоком уровне, все ставят положительную оценку. Сейчас вообще актуально, что Россия доказывает, что может проводить любые мероприятия на высочайшем уровне», — отметил региональный министр.

«У нас будут четыре матча, достойные соперники, это большой для нас вызов, — продолжил он. — Мы чувствуем большое внимание: Португалия — Мексика, Германия — Чили, Мексика — Россия и полуфинал пройдут в Казани. Поэтому основное для нас событие, помимо чемпионата мира, это Кубок конфедераций».

Подготовка стадиона и города

«Недавно прошло большое совещание в Минспорте России по поводу тестовых мероприятий, — отметил Леонов. — Мы всегда открыты для проведения матчей чемпионата России, у нас будет играть наш футбольный клуб “Рубин”. Готовим стадион “Казань-Арена”, все необходимые процессуальные вопросы, связанные с реновацией поля, завершены еще в прошлом году, они полностью аттестованы представителями ФИФА и оргкомитета, а сегодня мы поддерживаем нормативное состояние поля для его дальнейшего “пробуждения” после зимы и подготовки к весенним играм Российской футбольной премьер- лиги и Кубку конфедераций».

Собеседник ТАСС также рассказал, что около стадиона уже началось возведение временной инфраструктуры, необходимой для проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира. «Здесь у нас нет переживаний, мы начали работать сразу после Нового года. Касательно волонтеров, у нас есть большой опыт работы с ними, определена программа, отбор, подготовка. Мы уже использовали их и на культурных мероприятиях, например, на жеребьевке Кубка конфедераций», — заметил он.

«Но все же основная задача — подготовить всех непосредственно к Кубку конфедераций и чемпионату мира. В прошлом году у нас стартовала информационная кампания, на сегодняшний день только по нашей линии стать волонтерами в Казани выразили желание восемь тысяч человек из России и других стран», — добавил министр спорта Татарстана.

«Готовим город, в любом случае будет проведена работа по благоустройству, ремонту всех путей, которые лежат к стадиону», — продолжил он. «Город будет брендирован в стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира, готовим базы команд и тренировочные поля. Все идет с опережением графика, никаких переживаний у нас нет. Мы рады нашим гостям и тому, что к нам приедут хорошие команды, ожидаем большой наплыв болельщиков», — заключил Леонов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В столице Татарстана пройдут три матча группового этапа: Португалия — Мексика (18 июня), Германия — Чили (22 июня) и Мексика — Россия (24 июня), а также одна полуфинальная встреча.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. Казань примет четыре игры группового этапа, одну встречу 1/8 финала и один четвертьфинальный матч.

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