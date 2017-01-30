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10:04 (мск), источник: VN.RU

Улицы Кыштовки станут светлее за 430 тысяч рублей

Главная задача Кыштовки на 2017 год — обеспечить надлежащее освещение улиц. На эти цели местная власть направит 430 тысяч рублей. Будет построена комплексная трансформаторная подстанция (КТП) и проведена модернизация системы уличного освещения.

Если в прошлом году главной задачей Кыштовки было дорожное строительство, то в 2017-м — это освещенность. Пока в районе есть проблемы с электроэнергией — напряжение в электросетях далеко от идеального.

Расходы на свет и электричество были заложены при формировании бюджета Кыштовского сельсовета еще в декабре 2016 года. Сельская власть намеревается направить 430 тысяч рублей на строительство комплектной трансформаторной подстанции (КТП).

Наиболее проблемными участками в Кыштовском районе на сегодня являются линии «Октябрьская — Новый Строй» и в окрестностях СПТУ. Сейчас идет подготовка к получению сметной стоимости КТП, установка которой будет вестись с расчетом на перспективное энергопотребление.

Вторым «электропроектом» сельсовета станет дальнейшая модернизация системы уличного освещения. Власти Кыштовки пообещали «светлую» жизнь жителям улиц Гундарева, Полевой, Южной, Дроздецкого, Павлодарской, Юрченко, Чернявского, Аэропорт, Тарской, Тиммермана, Солнечной и Роща. Материал для монтажа уже закуплен, работы начнутся на днях.

По словам главы администрации Кыштовского сельсовета Николая Шипчина, ситуация с обслуживанием существующей системы уличного освещения, увы, пока далека от идеальной.

«Жители должны понять, что заменить лампу в течение суток невозможно, — говорит Николай Шипчин. — Бригады РЭС не успевают ежедневно отслеживать ситуацию с 540 уличными фонарями. Тем не менее, существование таких улиц, где уличное освещение отсутствует уже пару лет — не дело. Возможно, ситуацию исправит создание графика обслуживания сети уличного освещения. Это сделает подход более системным, да и жители конкретной улицы будут знать, что, допустим, десятое число — это их день: бригада заезжает именно на их участок и устраняет все выявленные к этому времени неисправности».

Тем временем, в социальных сетях жители Кыштовки живо обсуждают будущий проект «Парк Семьи». Кыштовцы сетуют на то, что на участке, где предполагается возвести новый парк, будет очень много пыли, так как по проекту новый сквер должен находиться на оживленном повороте.

«Нет, пыли там не будет, — уверяет Николай Шипчин. — С одной стороны, этому помогут зеленые насаждения, с другой — асфальтировка участка дороги (от “Восхода” до бывшего здания прокуратуры) и чистка обочины. А на участках рядом — и так асфальт».

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