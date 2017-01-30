На торгах по строительству обхода Чусового цена контракта не снизилась
Сегодня состоялся аукцион по отбору подрядчика на строительство обхода города Чусовой.
Сегодня состоялся аукцион по отбору подрядчика на строительство обхода города Чусовой.
На сайте госзакупок сообщается, что обе компании, допущенные до торгов, предложили начальную цену торгов — 2, 208 млрд руб. Название компаний до подведение итогов аукциона на раскрываются.
По информации «Ъ», первым заявленную сумму обозначил пермский филиал ЗАО «Уралмотострой» — «Мостоотряд № 123», ранее также участвовавшая в конкурсе. Таким образом, пока эта заявка является победителем на торгах. Поведение итогов конкурса состоится через 4 дня — после рассмотрения вторых частей заявок.
Напомним, аукцион на строительство чусовского обхода объявляется четвертый раз. Два раза конкурс выигрывало ООО «Мостострой-12» (Тюмень), оба раза ФАС России отменяло результаты аукциона, а в третий раз признало его несостоявшимся. Впоследствии «Мостострой-12» был включен пермским УФАС в список недобросовестных поставщиков.