На торгах по строительству обхода Чусового цена контракта не снизилась

На сайте госзакупок сообщается, что обе компании, допущенные до торгов, предложили начальную цену торгов — 2, 208 млрд руб. Название компаний до подведение итогов аукциона на раскрываются.



По информации «Ъ», первым заявленную сумму обозначил пермский филиал ЗАО «Уралмотострой» — «Мостоотряд № 123», ранее также участвовавшая в конкурсе. Таким образом, пока эта заявка является победителем на торгах. Поведение итогов конкурса состоится через 4 дня — после рассмотрения вторых частей заявок.



Напомним, аукцион на строительство чусовского обхода объявляется четвертый раз. Два раза конкурс выигрывало ООО «Мостострой-12» (Тюмень), оба раза ФАС России отменяло результаты аукциона, а в третий раз признало его несостоявшимся. Впоследствии «Мостострой-12» был включен пермским УФАС в список недобросовестных поставщиков.