Дальневосточный гектар в Хабаровском районе будут использовать для развития туризма
Уже выделены некоторые территории для реализации проектов.
Уже выделены некоторые территории для реализации проектов.
Хабаровск, 30 января, AmurMedia.
В рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар» в Хабаровском районе выделены территории под развитие
На сегодняшний день в Хабаровском районе зарегистрировано около 50 объектов: базы отдыха, гостиницы, спортивные комплексы,
Многие из них уже завоевали авторитет как стабильные и развивающиеся предприятия. Это общеизвестные комплексы «Заимка», «Эко-парк Воронеж», «13-й километр»,
«Администрация Хабаровского района ведет работу по развитию туризма за счет развития других отраслей. К примеру, в рамках
Он также добавил, что перспективы и планы муниципалитета в туристической отрасли намного шире. В Хабаровском районе создана основа для развития сельского и агротуризма, которые предполагает размещение посетителей в частном секторе в экологически чистых природных районах. Вместо пассивного отдыха турист может окунуться в заботы сельского жителя: ловить рыбу, собирать грибы и ягоды, кататься на лошадях. Такие услуги предлагаются в селах Свечино, Петропавловка, Черная речка, Мичуринское, Матвеевка, Наумовка, Гаровка-1, Краснореченское.
Кроме того, активно разрабатываются маршруты по организации детских туристских программ не только для школьников района, но и для учащихся школ Хабаровска. Ведется активная деятельность по развитию событийного туризма.
Однако, несмотря на динамичное развитие данной сферы, существуют некоторые факторы, ограничивающие развитие туристической отрасли в районе. Прежде всего, в районе отсутствует комплексный туристический продукт. Многие турагентства ориентированы в основном на выездной туризм, инвесторы неохотно вкладываются в сферу туризма, ограниченная транспортная доступность некоторых мест отдыха, слабая