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11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дальневосточный гектар в Хабаровском районе будут использовать для развития туризма

Уже выделены некоторые территории для реализации проектов.

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

В рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар» в Хабаровском районе выделены территории под развитие туристско-рекреационной деятельности. Так, в районе села Краснознаменка земельный участок планируется использовать для организации детских спортивных квестов. В Благодатном разрабатывается проект — «Воссоздание русской улицы 19 века». А в селе Сикачи-Алян программой воспользовались для организации туристических этно-туров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт администрации Хабаровского района.

На сегодняшний день в Хабаровском районе зарегистрировано около 50 объектов: базы отдыха, гостиницы, спортивные комплексы, лечебно-оздоровительные учреждения, организации экологического и культурно-познавательного туризма.

Многие из них уже завоевали авторитет как стабильные и развивающиеся предприятия. Это общеизвестные комплексы «Заимка», «Эко-парк Воронеж», «13-й километр», спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», зоосад им. В. П. Сысоева, Большехехцирский государственный природный заповедник, деятельность которых на протяжении десятилетий привлекает туристов из всех регионов России и соседних стран.

«Администрация Хабаровского района ведет работу по развитию туризма за счет развития других отраслей. К примеру, в рамках государственно-частного партнерства идет реконструкция подъездного пути к многофункциональному туристическому комплексу «Воронеж», — отметил глава Хабаровского района Денис Удод. — При активном развитии объекта за счет частных инвестиций, администрации района удалось включить капитальный ремонт дороги в краевую и федеральную целевые программы. Предусмотрено финансирование в размере 35,4 млн рублей.

Он также добавил, что перспективы и планы муниципалитета в туристической отрасли намного шире. В Хабаровском районе создана основа для развития сельского и агротуризма, которые предполагает размещение посетителей в частном секторе в экологически чистых природных районах. Вместо пассивного отдыха турист может окунуться в заботы сельского жителя: ловить рыбу, собирать грибы и ягоды, кататься на лошадях. Такие услуги предлагаются в селах Свечино, Петропавловка, Черная речка, Мичуринское, Матвеевка, Наумовка, Гаровка-1, Краснореченское.

Кроме того, активно разрабатываются маршруты по организации детских туристских программ не только для школьников района, но и для учащихся школ Хабаровска. Ведется активная деятельность по развитию событийного туризма.

Однако, несмотря на динамичное развитие данной сферы, существуют некоторые факторы, ограничивающие развитие туристической отрасли в районе. Прежде всего, в районе отсутствует комплексный туристический продукт. Многие турагентства ориентированы в основном на выездной туризм, инвесторы неохотно вкладываются в сферу туризма, ограниченная транспортная доступность некоторых мест отдыха, слабая рекламно-информационная деятельность туристических объектов, — это основной список проблемных вопросов туристической отрасли Хабаровского района.

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