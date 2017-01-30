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10:37 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 308 млн рублей затратят на капремонт лицея в Ростове

Около 308 млн рублей планируется затратить на капремонт лицея № 50 в Ростове.

Как сообщается на сайте городской администрации, ремонт в трехэтажном здании лицея, построенного в переулке Соборном в 1976 году, начался в декабре 2016 года.

«По контракту все работы должны быть завершены в конце 2017 года. … На данный момент завершен самый важный этап — проведены работы по укреплению грунтов основания фундаментов здания. В перспективе лицей укомплектуют современным оборудованием и учреждение вновь распахнет свои двери для учащихся», — говорится в сообщении.

По информации городского управления образования, ремонтные работы в здании лицея ведутся с опережением графика.

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