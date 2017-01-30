Газовый долг Минска растет, переговоры прошли безрезультатно

Как сообщил журналистам вице-премьер Дворкович, долг Беларуси за поставленный российский газ на данный момент составляет 550 миллионов долларов.

Однако о механизме этой компенсации стороны так и не смогли договориться, кроме того, нет ясности по ее сумме и источникам финансирования.

Нефтегазовый спор между Россией и Беларусью длится уже год. В октябре 2016 года Минск объявил о достижении компромисса. Решение, которое нашли стороны, предусматривало, что Беларусь оплатит потребленный в 2016 году газ по формуле «Ямал плюс транзит», погасит недоплату за газ в размере 280 миллионов долларов, отменит повышенные тарифы на транзит, и до 2019 года формула цены на газ меняться не будет. В обмен на это РФ восстановит поставки нефти и предоставит Минску некую межбюджетную компенсацию за высокие газовые цены.

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Переговоры белорусской делегации по урегулированию нефтегазового спора с Россией, которые прошли на минувшей неделе в Москве, завершились безрезультатно, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, белорусская сторона настаивает на своих аргументах.

«Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых», — отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что «в любом случае мы настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее».

Как возник долг

Впервые о том, что Беларусь недоплачивает РФ за поставляемый в 2016 году природный газ, стало известно в мае 2016 года.

Тогда вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил журналистам, что «Газпром трансгаз Беларусь» (белорусская 100% дочка Газпрома, поставщик газа в Беларусь — Sputnik) обратился в Международный арбитражный суд при БелТПП с исковыми заявлениями к газоснабжающим организациям страны в связи с недоплатой госпредприятиями республики за газ. Сумма недоплаты на тот момент составляла 125 миллионов долларов.

Недоплата возникла из-за того, что Беларусь с 1 января в одностороннем порядке перешла на новую формулу оплаты за российский газ — исходя из рыночных равнодоходных цен. Поэтому в Минске считают, что никакого долга нет — оплата идет в соответствии с межправительственным соглашением, которое стороны трактуют по-разному. Исходя из формулы Минска, стоимость российского газа для Беларуси — 80 долларов на границе.

РФ, в свою очередь, полагает, что Беларусь должна платить за газ по формуле «Ямал плюс транзит», в которой учитывается стоимость газа для потребителей Ямало-Ненецкого АО РФ, стоимость транзита и прибыль производителей. По этой формуле газ для Минска стоит порядка 133 долларов за тысячу кубометров.

История платежей

Примечательно, что из материалов Белстата следует, что в январе-ноябре 2016 года Беларусь платила за газ в среднем по 137 долларов за тысячу кубометров.

Однако, если судить по сумме задолженности, которая периодически озвучивается российскими властями, сумма недоплаты растет. Если в мае она составляла 125 миллионов долларов, то на середину октября в РФ называли сумму в 281 миллион долларов, на начало декабря речь шла уже о 400 миллионах долларов, в конце января, исходя из слов Дворковича, она перевалила за полмиллиарда долларов.

Динамика роста газового долга Минска ясно показывает, что речь идет не о процентах на основную сумму долга: Беларусь продолжает платить за газ, основываясь на собственной формуле. В декабре белорусская сторона перечислила РФ авансовый платеж за газ, почему-то назвав это «жестом доброй воли» и добавив, что в Минске рассчитывают на восстановление поставок нефти. Однако РФ вернула этот платеж — случай беспрецедентный в белорусско-российских отношениях — и подчеркнула, что ожидает сразу всей суммы.

В Минске никогда не называли величины аванса, хотя по неофициальным источникам, речь идет примерно о 80 миллионах долларов — примерно такие суммы Минск выплачивал периодически по последнему кредиту МВФ.

С 1 февраля в Беларуси вступают в силу новые тарифы на транзит российской нефти — они также установлены без согласования с РФ и примерно на 0,7% больше предельных тарифов, которые готова платить российская «Транснефть». Поставки российской нефти на 1 квартал сокращены до минимума в 4 миллиона долларов — это на 2 миллиона долларов меньше потребности белорусских НПЗ.

Судя по тому, что сейчас Минск усиленно ищет альтернативные источники поставок нефти в республику, уступать в газовой формуле в Беларуси не собираются.