Газовый долг Минска растет, переговоры прошли безрезультатно
Белорусская сторона вернулась с переговоров в Москве, взаимоприемлемые варианты решения нефтегазового спора пока не найдены, аргументы Минска остаются прежними.
Белорусская сторона вернулась с переговоров в Москве, взаимоприемлемые варианты решения нефтегазового спора пока не найдены, аргументы Минска остаются прежними.
МИНСК, 30 янв — Sputnik. Переговоры белорусской делегации по урегулированию нефтегазового спора с Россией, которые прошли на минувшей неделе в Москве, завершились безрезультатно, сообщил
Нефтегазовый спор между Россией и Беларусью длится уже год. В октябре 2016 года Минск объявил о достижении компромисса. Решение, которое нашли стороны, предусматривало, что Беларусь оплатит потребленный в 2016 году газ по формуле «Ямал плюс транзит», погасит недоплату за газ в размере 280 миллионов долларов, отменит повышенные тарифы на транзит, и до 2019 года формула цены на газ меняться не будет. В обмен на это РФ восстановит поставки нефти и предоставит Минску некую межбюджетную компенсацию за высокие газовые цены.
Однако о механизме этой компенсации стороны так и не смогли договориться, кроме того, нет ясности по ее сумме и источникам финансирования.
В Москве настаивают на выплате газового долга
Как сообщил журналистам
«По нашему мнению, порядка 550 миллионов долларов. По нашим расчетам», — сказал Дворкович.
По его словам, белорусская сторона настаивает на своих аргументах.
«Аргументация не меняется, меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых», — отметил он.
Как возник долг
Впервые о том, что Беларусь недоплачивает РФ за поставляемый в 2016 году природный газ, стало известно в мае 2016 года.
Тогда
Недоплата возникла
РФ, в свою очередь, полагает, что Беларусь должна платить за газ по формуле «Ямал плюс транзит», в которой учитывается стоимость газа для потребителей
История платежей
Примечательно, что из материалов Белстата следует, что в
Однако, если судить по сумме задолженности, которая периодически озвучивается российскими властями, сумма недоплаты растет. Если в мае она составляла 125 миллионов долларов, то на середину октября в РФ называли сумму в 281 миллион долларов, на начало декабря речь шла уже о 400 миллионах долларов, в конце января, исходя из слов Дворковича, она перевалила за полмиллиарда долларов.
Динамика роста газового долга Минска ясно показывает, что речь идет не о процентах на основную сумму долга: Беларусь продолжает платить за газ, основываясь на собственной формуле. В декабре белорусская сторона перечислила РФ авансовый платеж за газ,
В Минске никогда не называли величины аванса, хотя по неофициальным источникам, речь идет примерно о 80 миллионах долларов — примерно такие суммы Минск выплачивал периодически по последнему кредиту МВФ.
С 1 февраля в Беларуси вступают в силу новые тарифы на транзит российской нефти — они также установлены без согласования с РФ и примерно на 0,7% больше предельных тарифов, которые готова платить российская «Транснефть». Поставки российской нефти на 1 квартал сокращены до минимума в 4 миллиона долларов — это на 2 миллиона долларов меньше потребности белорусских НПЗ.
Судя по тому, что сейчас Минск усиленно ищет альтернативные источники поставок нефти в республику, уступать в газовой формуле в Беларуси не собираются.