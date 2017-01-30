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10:05 (мск), источник: Sputnik.md

Эксперты: экономическая модель ведет Молдову к краху

По мнению известных молдавских экономических и научных экспертов, нынешняя экономическая модель Молдовы не эффективна и не сможет привести в скором времени к устойчивому росту экономики и благосостояния граждан.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Молдавские эксперты считают, что созданная в нашей стране экономическая модель не может обеспечить процветание страны и нуждается в изменении. Несмотря на относительную позитивную статистику макроэкономических показателей 2016 года, не следует строить иллюзий. Об этом говорилось на пресс-конференции в мультимедийном-пресс-центре Sputnik Молдова.

«За последние 25 лет мы так и не определились, что мы строим», — заявила директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

По мнению экономического эксперта Виктора Чобану в Молдове создана экономическая модель по принципу «региональной прачечной», через которую прокачивается миллиарды долларов, а в стране ничего не создается.

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Член-корреспондент АНМ, директор Института электронной инженерии и нанотехнологий при Академии наук РМ Анатолий Сидоренко, отметил, что в Молдове есть один сектор, который реально интегрирован в европейское пространство и работает на мировом уровне — это наука.

Однако, по словам ученого, на нужды науки выделяется катастрофически мало средств. Также член-корреспондент АНМ отметил, что огромные финансовые заимствования у МВФ ведут в никуда.

«Ни одна страна мира, где работал МВФ, не добилась успеха, пример — Аргентины — страны банкрота, дефолт 1998 года в России, Украины, которая выпросила миллиард кредита у МВФ и сейчас свою газотранспортную систему, стоимость которой триллион долларов, они должны будут отдать в качестве погашения этих кредитов. Поэтому набирание кредитов — это путь в никуда», — сказал Сидоренко.

Отвечая на вопрос, что делать, ученый заявил: «Рецепт простой — без развития реального сектора экономики, без развития промышленности с большой добавленной стоимостью экономику поднять невозможно. За счет помидоров и огурцов вы экономику не поднимите. За счет набранных кредитов, которые придется возвращать вашим внукам, вы тоже экономику не поднимите».

Сидоренко убежден, что выход из создавшейся ситуации в молдавской экономике за последние восемь лет либеральных экспериментов, есть: «надо не кредиты МВФ набирать, а инвестировать деньги в науку и инновации».

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