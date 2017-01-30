Донской регион получит 33,3 млн рублей на изучение русского языка

Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Деньги выделены в рамках реализации государственной программы «Русский язык» на 2016−2020 годы.

Согласно программе, средства пойдут на «развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка государственного языка Российской Федерации», — следует из распоряжения главы правительства.

Всего на госпрограмму выделено 126, 53 млн рублей. Помимо Ростовской области, денежные средства распределены на Краснодарский край, Воронежскую, Иркутскую и Тамбовскую области.