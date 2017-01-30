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11:42 (мск), источник: Prokazan.ru

СМИ: в Казани временно запретили строить высотные дома

В Казани прокуратура Татарстана временно запретила строительство новых домов выше 20 этажей, в исполкоме сообщили, что по этой причине в городе разрешений на строительство высоток не выдают. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Источник: Prokazan.ru

Изначально о проблеме стало известно на итоговой коллегии прокуратуры РТ, где об этом сообщил президент РТ Рустам Минниханов. При этом запрет был вынесен 9 января, с того времени, впрочем, никто из застройщиков за документом не обращался.

Прокуратура РТ недовольна тем, что застройщики заполняли не все правила землепользования и застройки, которые были приняты в 2004 году. Так, один из основных документов для застройщика при начале строительства — градостроительный план земельного участка (ГПЗУ).

 — В нем указываются в том числе предельные параметры для участка: каков допустимый процент застройки в этом месте, на каком расстоянии от границ может стоять дом, какой он может быть предельной высоты. Эти данные представляют собой, по сути, выписку из правил землепользования и застройки (ПЗЗ), в которых эти требования должны быть детально прописаны на основе генплана, — говорится в сообщении.

Однако в Казани для зданий выше 20 этажей застройщики эту часть ГПЗУ не заполняли — в правилах прописаны значения параметров только для домов ниже этой данной отметки. Таким образом, документ не конкретизирует параметров для высотных домов, что создает возможность произвольного усмотрения при определении некоторых параметров застройки, посчитали в прокуратуре.

При этом под угрозой отмены строительства оказалось 28 разрешений на строительство, выданных с 2014 года, однако было принято решение начатые стройки завершить, но новые разрешения на строительство не выдавать, пока не будут приняты необходимые документы.

Изменения в правила землепользования и застройки, которые в итоге позволят отменить запрет, должны быть рассмотрены на ближайших сессиях Казгордумы.

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