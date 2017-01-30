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11:00 (мск), источник: Новости Перми

Авиакомпания Dexter открывает рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь

Перелеты начнутся с февраля. Они будут осуществляться днем три раза в неделю.

С 6 февраля авиакомпания Dexter запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь. Согласно информации, размещенной на сайте «Большого Савино», полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Время вылета из Нижнего Новгорода — 11:45, в обратную сторону — в 12:35.

Перевозить пассажиров будет одномоторный самолет Pilatus PC-12.

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