Авиакомпания Dexter открывает рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь

С 6 февраля авиакомпания Dexter запускает рейсы из Нижнего Новгорода в Пермь. Согласно информации, размещенной на сайте «Большого Савино», полеты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам. Время вылета из Нижнего Новгорода — 11:45, в обратную сторону — в 12:35.



Перевозить пассажиров будет одномоторный самолет Pilatus PC-12.