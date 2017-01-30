Кубань получит 47,1 млн рублей на совершенствование преподавания русского языка

Всего на реализацию госпрограммы «Русский язык» на 2016−2020 годы выделили 126,53 миллионов рублей. Краснодарский край получит 47,1 миллиона рублей.

Средства предусмотрены для организации мероприятий, направленных на совершенствование преподавания и изучение русского языка как государственного. Также Кубань получит еще 30,9 миллионов по федеральной целевой программе развития образования на 2016 — 2020 годы, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.