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11:26 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубань получит 47,1 млн рублей на совершенствование преподавания русского языка

Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении субсидий на совершенствование преподавания и изучения русского языка.

Источник: ГТРК «Кубань»

Всего на реализацию госпрограммы «Русский язык» на 2016−2020 годы выделили 126,53 миллионов рублей. Краснодарский край получит 47,1 миллиона рублей.

Средства предусмотрены для организации мероприятий, направленных на совершенствование преподавания и изучение русского языка как государственного. Также Кубань получит еще 30,9 миллионов по федеральной целевой программе развития образования на 2016 — 2020 годы, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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