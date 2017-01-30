ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» из-за увеличения тарифов на международный роуминг

«Отмечаем, что иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи — роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее ФАС заявила, что проверит цены на роуминг-услуги у российских операторов. Проверка связана с заявлением МТС о повышении стоимости международной связи. Компания сообщила о росте тарифов на звонки в 38 странах.