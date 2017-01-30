ФАС возбудила дело в отношении «Мегафона» из-за увеличения тарифов на международный роуминг
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 26 января возбудила дело в отношении ПАО «Мегафон»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 26 января возбудила дело в отношении ПАО «Мегафон»
«Отмечаем, что иные операторы связи, которые находятся в сопоставимых условиях взаимодействия с иностранными операторами связи — роуминговыми партнерами, тарифы на услуги связи в роуминге не повышали», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее ФАС заявила, что проверит цены на