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10:57 (мск), источник: Губерния онлайн

Деньги на покупку новой техники получат аграрии Хабаровского края

Аграрии Хабаровского края смогут получить субсидии на покупку новой техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Источник: Reuters

Прием заявок организован в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий региона.

«В каждом конкретном случае выплата будет зависеть от общего количества поданных заявок. Документы будем принимать до 1 июня, после — начнется распределение средств. Выплаты — это не более 50% стоимости каждой единицы техники — аграрии должны получить к августу», — рассказал начальник отдела технической и технологической политики в сельском хозяйстве Александр Рог-Кустов.

В 2016 году между аграриями распределили почти 52 миллиона рублей. По словам Александра Рог-Кустова, объемы поддержки в 2017 году решили сохранить на том же уровне.

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