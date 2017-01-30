Деньги на покупку новой техники получат аграрии Хабаровского края

Прием заявок организован в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий региона.

«В каждом конкретном случае выплата будет зависеть от общего количества поданных заявок. Документы будем принимать до 1 июня, после — начнется распределение средств. Выплаты — это не более 50% стоимости каждой единицы техники — аграрии должны получить к августу», — рассказал начальник отдела технической и технологической политики в сельском хозяйстве Александр Рог-Кустов.