Деньги на покупку новой техники получат аграрии Хабаровского края
Аграрии Хабаровского края смогут получить субсидии на покупку новой техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Аграрии Хабаровского края смогут получить субсидии на покупку новой техники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Прием заявок организован в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий региона.
«В каждом конкретном случае выплата будет зависеть от общего количества поданных заявок. Документы будем принимать до 1 июня, после — начнется распределение средств. Выплаты — это не более 50% стоимости каждой единицы техники — аграрии должны получить к августу», — рассказал начальник отдела технической и технологической политики в сельском хозяйстве Александр
В 2016 году между аграриями распределили почти 52 миллиона рублей. По словам Александра