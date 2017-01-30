На границе с Калининградской областью уничтожили 2 тонны турецких помидоров

Партия томатов, прибывшая из Ростовской области, была задержана на МАПП «Чернышевское».

При проверке сопроводительных документов было установлено, что продукция была произведена в Казахстане, Азербайджане и Иране. Однако при досмотре груза были обнаружены томаты турецкого происхождения. Информация о стране происхождения присутствовала на упаковке продукции. В фитосанитарном сертификате происхождение томатов значилось — республика Азербайджан.

В итоге в рамках исполнения Указа президента Российской Федерации от 28.11.2015№ 583 2 тонны помидор были изъяты и уничтожены с использованием экскаватора на полигоне ТБО.