В Челябинске начнут работы по сужению русла реки Миасс

«На сегодняшний день мы только ведем переговоры с соответствующими структурами, которые имеют отношение к этой теме, — сообщил градоначальник. — Существует много разрешительных работ, связанных с этим делом. Также есть вопрос с финансированием. Думаю, в этом году мы сформируем некую конкурсную документацию по всем этим работам. Не исключаю вариант, что в 2018 году мы приступим к реализации проекта».

Глава городской думы Станислав Мошаров добавил, что для начала необходимо разобраться с земельными отношениями. По его словам, в центре города много территорий, относящихся к частной собственности и, чтобы начать на этих участках ремонтные работы, следует для начала либо выкупить эти земли, либо предложить коммерсантам, ими владеющим, выгодный обмен.