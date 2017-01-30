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11:05 (мск), источник: РИА Крым

Через лес и горы: где и как пройдет севастопольский участок «Тавриды»

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости (Крым). ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на прошлой неделе передал журналистам проектную схему севастопольского участка трассы «Таврида».

Еще в ноябре глава правительства города-героя сообщил о том, что данную часть пути планируется проложить по новой не задействованной ранее в логистических целях территории — от Верхнесадового напрямик к окрестностям Инкермана. Таким образом, удастся не только сократить протяженность дорогостоящей трассы на треть и время в пути к городу, но и избежать сноса жилых домов. С другой стороны, предложенная схема демонстрирует, что большая часть участка пройдет по «зеленой» зоне. Что за леса там находятся и будет ли нанесен ущерб экологии, РИА Новости (Крым) узнавал у и.о. заместителя декана факультета естественных наук севастопольского филиала МГУ Антона Новикова и старшего преподавателю кафедры геоэкологии и природопользования отделения географии этого вуза Екатерины Кашириной. Эксперты буквально по сантиметру рассказали об особенностях прохождения трассы.

Трасса «Таврида» в Севастополе представлена двумя участками — 7 и 8. Согласно предоставленной схеме, они огибают села по лесной и горной местности. Участок № 7 начинается на границе с Бахчисарайским районом из села Верхнесадового (входит в Севастополь). Существующая трасса частично проходит через это село, а трасса «Таврида», согласно схеме, полностью огибает его с левой стороны.

«Место там относительно ровное, а затем небольшие горы высотой не более 50 метров над уровнем долины. Проходить эти горы в случае необходимости будет не очень сложно — там идут известняковые столбцы, они достаточно легко пропиливаются», — рассказал Новиков.

Затем трасса уходит в зону Мекензиевского лесничества, почти параллельно линиям электропередач. «Этот лес не входит в особо охраняемые зоны Севастополя, то есть там строительство разрешено. В основном в этом лесу растет дуб и граб высотой до 10 метров. Это не краснокнижные растения. А вот из тех деревьев, которые занесены в Красную книгу, там встречается можжевельник колючий. Его можно вырубать, просто оплата в экологический фонд будет выше, чем у дуба и граба», — говорит Каширина.

По словам Новикова, лесная местность также не равномерна. «Там проходит несколько балок, поэтому нужно проводить вертикальную планировку. Скорее всего, надо делать виадуки, подсыпать грунт», — отметил он.

Эксперты подчеркнули, что прохождение трассы по территории лесничества — нарушение экосистемы леса. «По-хорошему, должны быть построены коридоры, которые учитывают миграцию животных. Чтобы дорога не являлась барьером с точки зрения экосистемы», — подчеркивает Каширина.

Также следует учесть историческое и археологическое значение этой местности. «Конечно, об этом нужно спрашивать у историков. Навскидку — в этом районе велись активные бои на подходе к Севастополю во время Великой Отечественной войны. Например, когда строили президентскую трассу (при Леониде Кучме — ред.), которая находится неподалеку, проводилось очень много работ по разминированию», — сказала Каширина. На севастопольском участке трассы «Таврида» перед началом строительства, также будут работать археологи, для сохранения найденных археологических ценностей и обеспечения безопасности проведения работ.

Участок № 7 заканчивается в районе горы Сахарная головка. В этом месте планируется построить развязку с выходом на президентскую трассу и на участок № 8, который спускается с горы и обходит одноименный поселок с левой стороны.

«Перепад высоты между горой и долиной порядка 100 метров. Здесь нужно решить проблему уклона. Где-то дорога вгрызается в скалу, где-то наоборот — нужно подсыпать. Как вариант — можно сделать тоннель», — говорит Новиков, подчеркивая, что если оставить большой уклон, возникнет проблема передвижения транспорта в гололед.

После участка в районе Сахарной головки дорога зайдет в земли сельскохозяйственного назначения и пересечет реку Черная. «В этом месте речка не очень широкая, поэтому с переходом проблем быть не должно», — говорит и.о. декана.

Дальше трасса заходит на виноградники одного из винодельческих предприятий Крыма, которые придется вырубать, отмечает Новиков. А затем сливается с развязкой на магистрали Ялта-Севастополь возле поворота на село Терновка.

Проектно-изыскательские работы по севастопольскому участку проводит проектировочная организация выбранного подрядчика строительства — ЗАО «ВАД». На данный момент ведется проектирование по седьмому участку трассы «Таврида», и уже определена трассировка восьмого, который соединит ее с городом. Однако перед окончательным согласованием данная схема будет вынесена на общественные слушания в первом квартале текущего года. Где активные севастопольцы смогут озвучить свои предложения и внести коррективы.

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), ВРИО губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников подтвердил, что проектировщик оценил стоимость севастопольского участка трассы «Таврида» в сумму более 15 млрд рублей. Однако подчеркнул, что эта сумма подлежит обоснованию и снижению.

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