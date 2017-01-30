В регионе подешевели яйца, сахар и подсолнечное масло
За неделю с 21 по 27 января в отдельных районах и городах Самарской области подешевели яйца, сахар, подсолнечное масло, мороженая рыба и апельсины.
За неделю с 21 по 27 января в отдельных районах и городах Самарской области подешевели яйца, сахар, подсолнечное масло, мороженая рыба и апельсины.
Сезонное повышение цен отмечалось на свежий виноград.
Такие данные опубликовало министерство экономического развития, торговли и инвестиций области со ссылкой на данные оперативного мониторинга.
В целом потребительские цены на продовольственные товары первоочередного спроса, в основном сохранились на уровне предыдущей недели.