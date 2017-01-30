В Омске с 1 марта перестанут ездить три маршрутки
В Омске с 1 марта перестанут ездить маршрутки № 58, № 56 и № 11, которые обслуживаются только «ГАЗелями».
В Омске с 1 марта перестанут ездить маршрутки № 58, № 56 и № 11, которые обслуживаются только «ГАЗелями».
Как рассказал заместитель директора департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов сайту «НГС-Омск», маршрут № 56 (Онкодиспансер — 3-я Железнодорожная) у пассажиров востребован. Но перевозчик отказался менять микроавтобусы вместимостью до 15 мест на более крупные. Поэтому потребуется время, чтобы найти нового перевозчика.
Что касается маршрутов 58 и 11, то по словам чиновников они не востребованы. Сейчас специалистам предстоит выяснить, есть ли возможность у пассажиров уехать муниципальными автобусами. После этого в мэрии примут окончательное решение о судьбе этих маршрутов.