Еще 555 обманутых дольщиков Казани скоро въедут в свои квартиры
В столичной мэрии рассказали о работе по проблемным строящимся объектам.
В столичной мэрии рассказали о работе по проблемным строящимся объектам.
(Казань, 30 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). По состоянию на январь 2015 года в Казани насчитывалось 28 проблемных объектов жилищного строительства. Речь идет о домах, в которые должны были заехать более 5 тыс. семей обманутых дольщиков. За 2 года общими усилиями удалось достроить 6 многоквартирных зданий на 1026 квартир. Еще два обещают ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время. Об этом на деловом понедельнике в столичной мэрии рассказал первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.
«По двум домам на сегодня завершаются
«Наследство» от недобросовестных застройщиков Казани досталось тяжелое. 5 домов на 1230 квартир не завершила компания «Свей», 17 домов на 4848 — компания «Фон».
«Мы в 2012 году выдохнули, проведя огромную работу по недостроям. Казалось бы, беда к нам больше не возвратится. Но рыночная ситуация внесла свои коррективы. Мы вновь перед лицом этой проблемы вместе с коллегами из Правительства. И Президент уделяет этому вопросу большое внимание. Несмотря на предпринимаемые усилия, мы движемся не так быстро, как хотелось бы. Но не стоим на месте — нет одной таблетки от всех проблем, и ни одного дома, похожего на другой. По каждому мы ищем свои решения», — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.
«На сегодня для завершения строительства 309-квартирного жилого дома на пересечении ул. Чистопольская и Амирхана и 136-квартирного дома ведутся работы по приведению в соответствие ранее разработанной проектной документации со всеми действующими регламентами. Эта работа близится к завершению. Госэкспертизой по Татарстану готовится к выдаче положительное заключение», — проинформировал Азат Нигматзянов.
Но есть сложности: после оценки технического состояния объектов, проведенной совместно специалистами Минстроя РТ и представителями
Еще по одному объекту «Свея» — 373-квартирному дому по ул. Достоевского — документация откорректирована согласно требованиям законодательства и передана в Госэкспертизу на рассмотрение.
«По 252-квартирному 9-этажному жилому дому № 3 — жилому комплексу “Золотая середина” — выявлено, что застройщиком были выполнены фиктивные геологоразведочные работы», — сообщил первый замруководителя исполкома Казани. Теперь, прежде чем работать дальше, нужно провести исследования и узнать, в каком состоянии находятся фундамент и грунт под ним.
«По 160-квартирному жилому дому № 6 в квартале 71а, где вместо девяти этажей построены 19, Арбитражным судом вынесено решение о признании объекта самовольной постройкой и приведении его в соответствие с выданным разрешением. Решение суда представителем фирмы “Свей” оспаривается», — рассказал Нигматзянов об очередном проблемном доме.
В процессе разрешения и ситуация с ЖК «МЧС». «К завершению строительства жилого дома № 1 исполкомом города привлечено ООО “Бриз”. Они в счет покупки части активов ведут работу на данном комплексе. На сегодня по трем подъездам дома № 3 получено разрешение на ввод в эксплуатацию, что позволило 78 семьям заехать в долгожданные квартиры. В данном комплексе полностью завершено строительство сетей и объектов инженерной инфраструктуры. Однако несмотря на это, привлекательность объектов ЖК “МЧС” для инвесторов низкая, так как имеются обязательства по передаче 13,2 процента — это более 17 тыс. кв. метров построенного жилья — в собственность МЧС. В адрес федеральных ведомств — Росимущества и МЧС — Татарстаном направлено обращение о снижении передаваемой площади до фиксированных 4 тыс. кв. метров. По имеющейся на данный момент информации, данные обращения нашли понимание», — проинформировал Азат Нигматзянов. Планируется также увеличение площади застройки до 15 гектаров за счет 3,3 га, высвобождаемых при уплотнении базы МЧС.
Та же компания «Бриз» начнет строительство нескольких объектов в ЖК «Симфония». Ранее начатые «Фоном», но так и не завершенные дома № 1, № 3 и № 4 пока не перезапущены.
«В ближайшее время планируется начало
Серьезным подспорьем в решении вопроса с привлечением инвесторов на проблемные объекты стал подписанный Президентом Татарстана указ о предоставлении таким компаниям земельных участков без торгов. Земля у столицы есть, осталось только отточить регламент взаимодействия задействованных в процессе структур.
«Радует, что