Еще 555 обманутых дольщиков Казани скоро въедут в свои квартиры

(Казань, 30 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). По состоянию на январь 2015 года в Казани насчитывалось 28 проблемных объектов жилищного строительства. Речь идет о домах, в которые должны были заехать более 5 тыс. семей обманутых дольщиков. За 2 года общими усилиями удалось достроить 6 многоквартирных зданий на 1026 квартир. Еще два обещают ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время. Об этом на деловом понедельнике в столичной мэрии рассказал первый заместитель руководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов.

«По двум домам на сегодня завершаются строительно-монтажные работы. В ближайшее время планируется их ввод в эксплуатацию. Это дом № 5 на 427 квартир — застройщик “Свей”. Также завершается работа по жилому дому на ул. Четаева на 128 квартир», — сообщил первый зам главы столичного исполкома.

«Наследство» от недобросовестных застройщиков Казани досталось тяжелое. 5 домов на 1230 квартир не завершила компания «Свей», 17 домов на 4848 — компания «Фон».

«Мы в 2012 году выдохнули, проведя огромную работу по недостроям. Казалось бы, беда к нам больше не возвратится. Но рыночная ситуация внесла свои коррективы. Мы вновь перед лицом этой проблемы вместе с коллегами из Правительства. И Президент уделяет этому вопросу большое внимание. Несмотря на предпринимаемые усилия, мы движемся не так быстро, как хотелось бы. Но не стоим на месте — нет одной таблетки от всех проблем, и ни одного дома, похожего на другой. По каждому мы ищем свои решения», — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

«На сегодня для завершения строительства 309-квартирного жилого дома на пересечении ул. Чистопольская и Амирхана и 136-квартирного дома ведутся работы по приведению в соответствие ранее разработанной проектной документации со всеми действующими регламентами. Эта работа близится к завершению. Госэкспертизой по Татарстану готовится к выдаче положительное заключение», — проинформировал Азат Нигматзянов.

Но есть сложности: после оценки технического состояния объектов, проведенной совместно специалистами Минстроя РТ и представителями компании-застройщика, оказалось, что нарушение технологий строительства и длительный простой объекта без консервации в 68-м квартале разрушили фасадные конструкции. Для продолжения строительства их придется полностью демонтировать.

Еще по одному объекту «Свея» — 373-квартирному дому по ул. Достоевского — документация откорректирована согласно требованиям законодательства и передана в Госэкспертизу на рассмотрение.

«По 252-квартирному 9-этажному жилому дому № 3 — жилому комплексу “Золотая середина” — выявлено, что застройщиком были выполнены фиктивные геологоразведочные работы», — сообщил первый замруководителя исполкома Казани. Теперь, прежде чем работать дальше, нужно провести исследования и узнать, в каком состоянии находятся фундамент и грунт под ним.