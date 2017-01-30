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11:13 (мск), источник: Volga News

Цены на топливо в Самарской области вновь выросли

По данным оперативного мониторинга регионального минэкономразвития, за период с 21 по 27 января в Самарской области незначительно повысились цены на топливо.

Так, повышение розничных цен на дизельное топливо (0,2 — 1,0 руб./л) отмечено в 15 муниципальных образованиях области, на бензин автомобильный марок АИ-92 и АИ-95 (0,1 — 0,5 руб./л) — в 20 муниципальных образованиях.

Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 27.01.2017 года составили:

на бензин марки АИ-80 — 30,9 — 31,3 руб. за литр; на бензин марки АИ-92 — 34,3 — 35,1 руб. за литр; на бензин марки АИ-95 — 37,5 — 38,2 руб. за литр; на дизельное топливо — 35,9 — 37,5 руб. за литр.

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