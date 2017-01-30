Администрация Нижнего Новгорода в 2016 году сэкономила около 280 млн рублей

«В 2016 году мы сэкономили на проверке проектно-сметной документации и на торгах порядка 280 млн рублей», — сказал глава администрации.

По его словам, на этот год запланировано очень много работы, связанной с проведением закупок и выбором подрядчика по строительным работам на Нижне-Волжской набережной и в детских садах.

Белов отметил, что в рейтинге прозрачности Нижегородская область находится в десятке регионов-лидеров. «Это неплохой результат», — подчеркнул он.

«Я сегодня дал поручение департаменту экономики отнестись, как и в прошлом году, ответственно, потому что мы должны рачительно расходовать свои средства и выполнять работу качественно», — добавил сити-менеджер.

Дарья Вознесенская.