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12:15 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Администрация Нижнего Новгорода в 2016 году сэкономила около 280 млн рублей

Администрация Нижнего Новгорода в 2016 году сэкономила около 280 млн рублей бюджетных средств при организации и проведении конкурсных процедур. Об этом сообщил сити-менеджер Сергей Белов.

Источник: Ньюс-НН.ру

«В 2016 году мы сэкономили на проверке проектно-сметной документации и на торгах порядка 280 млн рублей», — сказал глава администрации.

По его словам, на этот год запланировано очень много работы, связанной с проведением закупок и выбором подрядчика по строительным работам на Нижне-Волжской набережной и в детских садах.

Белов отметил, что в рейтинге прозрачности Нижегородская область находится в десятке регионов-лидеров. «Это неплохой результат», — подчеркнул он.

«Я сегодня дал поручение департаменту экономики отнестись, как и в прошлом году, ответственно, потому что мы должны рачительно расходовать свои средства и выполнять работу качественно», — добавил сити-менеджер.

Дарья Вознесенская.

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