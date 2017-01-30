Администрация Нижнего Новгорода в 2016 году сэкономила около 280 млн рублей
Администрация Нижнего Новгорода в 2016 году сэкономила около 280 млн рублей бюджетных средств при организации и проведении конкурсных процедур. Об этом сообщил
Администрация Нижнего Новгорода в 2016 году сэкономила около 280 млн рублей бюджетных средств при организации и проведении конкурсных процедур. Об этом сообщил
«В 2016 году мы сэкономили на проверке
По его словам, на этот год запланировано очень много работы, связанной с проведением закупок и выбором подрядчика по строительным работам на
Белов отметил, что в рейтинге прозрачности Нижегородская область находится в десятке
«Я сегодня дал поручение департаменту экономики отнестись, как и в прошлом году, ответственно, потому что мы должны рачительно расходовать свои средства и выполнять работу качественно», — добавил
Дарья Вознесенская.